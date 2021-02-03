400 тысяч рублей за три недели с йогой и лечебными газами. Где лечить постковидный синдром в Петербурге

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Коронавирус в Петербурге, только по официальной статистике, перенесли более 237 тысяч человек. А если брать шире, то речь может идти о 1,5 — 2 млн жителей, по разным оценкам. Не у всех болезнь прошла бессимптомно. А некоторые пациенты до сих пор переживают последствия — кашель, одышку, боли, слабость, бессонницу, искажение запахов и вкусов.

Коронавирус даже в лёгкой форме вызывает иногда неврологические нарушения, которые приводят к нарушению сна, головным болям, хронической усталости, потере обоняния и вкусовых ощущений, снижению когнитивных способностей и работоспособности, тревожным и депрессивным расстройствам. С различными проявлениями последствий сталкиваются многие пациенты. В среде медицинских работников это получило название «постковидный синдром».



Нередко у пациентов появляются симптомы, которые ранее их не беспокоили, — тахикардия, боли в сердце, повышенная тревожность, головокружения, забывчивость, трудности при концентрации внимания, потливость, чувство «жжения» на коже, боли в венах, бессонница, проблемы с ЖКТ.

В Петербурге реабилитацией после коронавируса и пневмонии по ОМС занимается больница № 40 в Курортном районе. Работать в этом направлении там начали еще на пике первой волны — в мае, а первыми пациентами, поступившими на реабилитацию, стали врачи, которые перенесли ковид. Сейчас там принимают взрослых пациентов. Для детей работают детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий и ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России.

В режиме дневного стационара принимает пациентов СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №1», а амбулаторно постковидников ведут поликлиники во всех районах Петербурга. Планируется, что после возвращения ковидных стационаров к обычной жизни город сможет развернуть дополнительные койки для медицинской реабилитации.



Существует два пути попадания пациентов на реабилитацию после перенесенного коронавируса в Петербурге. Первый — это перевод из стационара в стационар. С «острой» койки — на реабилитационную койку. В данном случае лечащий врач связывается с реабилитационным учреждением и предоставляет этапный эпикриз. Если все в порядке и нет противопоказаний, то согласовывается дата, и пациент день в день переводится.

Второй путь — это поступление из поликлиник. То есть после домашнего карантина. Направление выписывает участковый терапевт. Необходимый пакет документов: компьютерная томография легких, где есть подтверждение пневмонии, и стандартный набор для госпитализации. Это кардиограмма, клинический анализ крови и мочи и так далее. В этом случае документы по почте (электронной или обычной) отправляются в учреждение, где работает отборочная комиссия, и пациент вызывается на реабилитацию. Все процедуры проходят бесплатно по ОМС.

«Медицинская реабилитация показана пациентом, которые, по данным КТ-исследования, перенесли пневмонию. Критериями направления на реабилитационное лечение являются: стабильное клиническое состояние пациента, нормальная температура, показатель сатурации кислорода >95 %, положительная динамика разрешения инфильтрации по данным КТ, ДН 0–1, отсутствие декомпенсации сопутствующих заболеваний. Субъективно пациент может жаловаться на слабость, быструю утомляемость, одышку, непереносимость физических нагрузок», — рассказал «Фонтанке» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комздрава Петербурга Станислав Макаренко.



По его словам, длительность курса медицинской реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, осложненным пневмонией, в стационарных и амбулаторных условиях составляет 21 день. В условиях санатория — 14. Курс включает в себя: физиотерапию, лечебную и дыхательную гимнастики, медикаментозное лечение, консультации профильных специалистов, занятия на тренажерах, водные процедуры по показаниям, оксигенотерапию.

«В настоящее время в соответствии с решениями врачебных комиссий на всех этапах в Петербурге прошли медицинскую реабилитацию и находятся на лечении 8 500 пациентов. На второй этап медицинской реабилитации в городской больнице № 40 450 пациентов находятся на листе ожидания», — отметил Макаренко.

Те, кто по каким-то причинам не доверяет государственной медицине или не хочет ждать, могут оплатить реабилитацию самостоятельно. Десятками предложений пестрят сайты пансионатов, санаториев и клиник в Петербурге и вокруг него. При этом стоимость предложений может отличаться в разы.

Например, в санатории петербургского метрополитена «Балтийский берег» в Зеленогорске разработана специальная программа для реабилитации людей, переболевших коронавирусной инфекцией. За 10 дней с трехразовым питанием, проживанием и лечением придется отдать 34 050 рублей, за 14 дней — 45 290, а за 21 день — 65 835. Кроме консультации и наблюдения врачей в санатории предлагают климатотерапию, диетотерапию, карбокситерапию, водные процедуры, оксигенотерапию, эрготерапию. В результате обещают увеличение жизненной емкости легких, снижение рисков развития фиброза. Принимать пациентов готовы через две недели после их выписки из стационара или завершения амбулаторного лечения. Для заезда потребуются отрицательный тест, справка об эпидокружении от терапевта и санаторная книжка.



Санаторий «Сестрорецкий курорт» также занимается пациентами после коронавируса. Там обещают, что проведенная у них оксигенобаротерапия насытит кислородом легкие, а массаж снимет застой, возникший из-за ограниченной подвижности. Дыхательная гимнастика восстановит работоспособность легких. Обещают помочь и нервной системе, которая страдает после заточения в изоляции и нахождения в клинике. За одноместный номер просят 5 000 рублей в сутки. Поэтому в 50 тысяч рублей обойдутся 10 дней, а три недели, соответственно, — в 105 тысяч. Это и питание, и лечение, и проживание.

Пансионат «Спутник» в Комарово также занимается реабилитацией после COVID-19. Программа включает профилактику тромбозов и тромбоэмболий, нарушений координации. Как отмечают в учреждении, курс наиболее эффективен в первые два месяца после болезни — это так называемый период терапевтического окна. Длительность программы — от 14 дней, стоимость одного дня — 11 800 рублей. Таким образом, двухнедельный курс обойдется в 165 тысяч.



И это еще бюджетно. Например, X-Clinic в Репино предлагает программу «Легочная реабилитация» с использованием лечебных газовых смесей (гелиокс-терапия). На 7 дней она обойдется в 208 тысяч, 10 дней — 291 тысячу, а на 14 дней — 418 тысяч рублей. Все это включая проживание в студии, 5-разовое питание, йогу, скандинавскую ходьбу и разные лечебные процедуры — от прессотерапии до лазерного облучения крови. Во время программы обещают профилактировать ранние и отсроченные осложнения и последствия со стороны дыхательной системы, сосудов, сердца, почек, иммунной системы, а также органов пищеварения.

Если ресурсы ограничены, ехать или отправлять родственника куда-то сложно, а состояние позволяет, то можно присмотреться к амбулаторной реабилитации. По ней предложений еще больше.

Например, Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова за почти 39 тысяч предлагает амбулаторную программу от 10 дней. Она включает обследование и оценку состояния дыхательной системы после перенесенной пневмонии, физиотерапевтические процедуры, галотерапию и лечебную физкультуру. Военно-медицинская академия им. Кирова предлагает реабилитацию после коронавируса амбулаторно за 24 тысячи рублей. В эту сумму входят консультации со специалистами, диагностика, физиотерапия, массаж, физкультура. В сети «СМ-Клиника» предлагают за 15 тысяч базовую программу восстановления после «короны» — консультации специалистов, курс физиотерапии (10 процедур) на выбор. А в расширенной версии программы за 55 тысяч рублей — три недели работы со специалистами, плюс КТ органов грудной клетки, консультации аллерголога-иммунолога, внутривенное лазерное облучение крови и так далее.



«При обращении в частную клинику рекомендую гражданам поинтересоваться наличием у медицинской организации действующей лицензии на оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях, в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях. Также следует обратить внимание на деловую репутацию клиники, ее опыт работы в медицинской реабилитации, наличие смежных специалистов в штате», — посоветовал Макаренко.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

