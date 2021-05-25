FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Госдума одобрила законопроект, разрешающий россиянам не подавать декларацию при продаже дешёвой недвижимости

Россияне смогут не подавать декларацию после продажи дешёвой недвижимости

Россиянам, скорее всего, больше не надо будет подавать в ФНС декларацию после продажи квартир, комнат и домов до 1 миллиона и гаражей, нежилых помещений до 250 тысяч. Соответствующий законопроект одобрила в первом чтении Госдума 25 мая.

Напомним, недавно ставшие собственниками недвижимости россияне, решившие продать её до окончания минимального срока владения, обязаны заплатить НДФЛ 13 % от суммы сделки. Минимальный предельный срок составляет сегодня от 3 до 5 лет. После трёх лет, к примеру, продать без налога разрешено унаследованное или единственное жильё. Уменьшить налогооблагаемую базу можно на сумму покупки недвижимости или за счёт налогового вычета.

Максимальный размер вычета составляет указанные в принятом в первом чтении законопроекте 1 миллион и 250 тысяч рублей, то есть законопроект избавит россиян от необходимости подавать декларацию, если сумма сделки не позволила выручить более суммы налогового вычета.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний