Госдума одобрила законопроект, разрешающий россиянам не подавать декларацию при продаже дешёвой недвижимости

Россиянам, скорее всего, больше не надо будет подавать в ФНС декларацию после продажи квартир, комнат и домов до 1 миллиона и гаражей, нежилых помещений до 250 тысяч. Соответствующий законопроект одобрила в первом чтении Госдума 25 мая.



Напомним, недавно ставшие собственниками недвижимости россияне, решившие продать её до окончания минимального срока владения, обязаны заплатить НДФЛ 13 % от суммы сделки. Минимальный предельный срок составляет сегодня от 3 до 5 лет. После трёх лет, к примеру, продать без налога разрешено унаследованное или единственное жильё. Уменьшить налогооблагаемую базу можно на сумму покупки недвижимости или за счёт налогового вычета.