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Стало известно точное место встречи Путина и Байдена

Путин встретится с Байденом в Женеве 16 июня

В Кремле назвали дату и место встречи президентов России и США. Саммит примет Швейцария.

«Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — сообщается 25 мая на сайте Кремля.

Стороны намерены обсудить отношения РФ и Америки, актуальную международную повестку и «проблематику стратегической стабильности». Среди тем переговоров отдельно выделена борьба с пандемией COVID-19.

Идею провести саммит между главами США и России Байден высказал во время разговора с Путиным в апреле. Позже демократ уточнил, что его встреча с российским коллегой состоится в июне. Среди мест переговоров называлось несколько стран, включая Финляндию.

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Комментарии (16)

Ser_N0771
а где Байден будет проходить 2-х недельную самоизоляцию, под контролем наших "дохторов" ?
:)
265916485
Ладно либерда ) наступил вам на больную мозоль)) но пора мне уже) Не скучайте)
BrotherRabbit
Так ведь умолял, в ногах буквально валялся. Куда ж ему, убогому, без личной аудиенции с великим?
У великого-то как раз всё в шоколаде: экономика страны пуляет (где не рывок, там прорыв), круг друзей и союзников постоянно расширяется, благосостояние граждан растет на зависть европам и америкам. Будущее безоблачно и лучезарно, как никогда. Еще немного, и догоним Португалию.
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