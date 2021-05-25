Стало известно точное место встречи Путина и Байдена

В Кремле назвали дату и место встречи президентов России и США. Саммит примет Швейцария.
«Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — сообщается 25 мая на сайте Кремля.
Стороны намерены обсудить отношения РФ и Америки, актуальную международную повестку и «проблематику стратегической стабильности». Среди тем переговоров отдельно выделена борьба с пандемией COVID-19.
Идею провести саммит между главами США и России Байден высказал во время разговора с Путиным в апреле. Позже демократ уточнил, что его встреча с российским коллегой состоится в июне. Среди мест переговоров называлось несколько стран, включая Финляндию.