Автор «Афони» и «Мы из джаза» готов банкротить «Ленфильм». Деньги нашлись неожиданно быстро

Петербургская киностудия начала гасить долг перед столичным сценаристом Бородянским, хотя экс-руководство киностудии считает его работу творческой неудачей.
Единый реестр сведений о фактах деятельности юрлиц 21 мая зарегистрировал уведомление известного отечественного киносценариста Александра Бородянского о намерении обратится в Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании банкротом киностудии «Ленфильм». Как рассказал сам 77-летний автор таких советских киношлягеров, как «Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и «Дежавю», уведомить петербургскую киностудию о грядущем банкротном иске его подтолкнула ситуация с недополученными двумя миллионами за работу над литературным сценарием с рабочим названием «Декабрь 1917». При этом сценарист сообщил, что уже 24 мая он получил от «Ленфильма» первый транш, размер которого не стал называть. Поэтому кинодеятель не считает, что конфликт на самом деле выльется в тяжбу о несостоятельности киностудии.
Фильм «Декабрь 1917» мыслился как проект «Ленфильма» и ФСБ. Ленту ждали к 100-летнему юбилею службы госбезопасности, и она должна была рассказывать о самом первом петроградском месяце работы ВЧК. Для подготовки картины Бородянскому был обеспечен доступ в архивы российской спецслужбы. Работа над сценарием началась в декабре 2016 года, а закончилась в самом начале января 2017 года. Мастер получил аванс в миллион рублей, а ещё двух миллионов вознаграждения не дождался. На сторону сценариста в 2019 году встал московский Арбитраж.
При этом у экс-руководства «Ленфильма» и Александра Бородянского разный взгляд на проблему. Как рассказал бывший директор киностудии Эдуард Пичугин, сценарий «Декабрь 1917» стал «творческой неудачей мастера». По его словам, работу забраковала главный редактор киностудии Светлана Кармалита (жена и соратник кинорежиссёра Алексея Германа, скончалась в июле 2017 года), внеся множество поправок. Вносить изменения Бородянский не стал, а Пичугин не стал подписывать акт приёмки сценария.
В свою очередь сценарист в разговоре с журналистом сообщил, что его работа очень понравилась людям из Федеральной службы безопасности, а уведомление о банкротстве он просто вынужден был подать, так как не может получить деньги от «Ленфильма» уже четвертый год.
«Сценарий был принят. И режиссёр ко мне приезжал Андрей Голубев с «Беларусьфильма». Пресс-служба ФСБ прочитала сценарий, сказала, что такого хорошего еще ни разу не читали. А потом говорят о творческой неудаче, о том, что и не собирались фильм ставить. А зачем же мне тогда аванс заплатили?» — рассказал о своей позиции сценарист Бородянский. По его словам, представители киностудии предлагали ему ввести в «Декабрь 1917» такого героя, как офицер царской армии, решивший стать сотрудником ВЧК. Это якобы могло привлечь к картине дополнительный зрительский интерес. «Но на подобное пойти не мог», — сообщил он.
В итоге ФСБ отметила своё столетие другим художественным фильмом от «Ленфильма», а именно картиной «Три дня до весны» Александра Касаткина.