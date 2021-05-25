Автор «Афони» и «Мы из джаза» готов банкротить «Ленфильм». Деньги нашлись неожиданно быстро

Петербургская киностудия начала гасить долг перед столичным сценаристом Бородянским, хотя экс-руководство киностудии считает его работу творческой неудачей.

Единый реестр сведений о фактах деятельности юрлиц 21 мая зарегистрировал уведомление известного отечественного киносценариста Александра Бородянского о намерении обратится в Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании банкротом киностудии «Ленфильм». Как рассказал сам 77-летний автор таких советских киношлягеров, как «Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и «Дежавю», уведомить петербургскую киностудию о грядущем банкротном иске его подтолкнула ситуация с недополученными двумя миллионами за работу над литературным сценарием с рабочим названием «Декабрь 1917». При этом сценарист сообщил, что уже 24 мая он получил от «Ленфильма» первый транш, размер которого не стал называть. Поэтому кинодеятель не считает, что конфликт на самом деле выльется в тяжбу о несостоятельности киностудии.



Фильм «Декабрь 1917» мыслился как проект «Ленфильма» и ФСБ. Ленту ждали к 100-летнему юбилею службы госбезопасности, и она должна была рассказывать о самом первом петроградском месяце работы ВЧК. Для подготовки картины Бородянскому был обеспечен доступ в архивы российской спецслужбы. Работа над сценарием началась в декабре 2016 года, а закончилась в самом начале января 2017 года. Мастер получил аванс в миллион рублей, а ещё двух миллионов вознаграждения не дождался. На сторону сценариста в 2019 году встал московский Арбитраж.

При этом у экс-руководства «Ленфильма» и Александра Бородянского разный взгляд на проблему. Как рассказал бывший директор киностудии Эдуард Пичугин, сценарий «Декабрь 1917» стал «творческой неудачей мастера». По его словам, работу забраковала главный редактор киностудии Светлана Кармалита (жена и соратник кинорежиссёра Алексея Германа, скончалась в июле 2017 года), внеся множество поправок. Вносить изменения Бородянский не стал, а Пичугин не стал подписывать акт приёмки сценария.

