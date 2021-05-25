Программа кешбэка для детских летних лагерей заработала. Пока в ней участвует 31 организация из Петербурга и Ленобласти

Соответствующая информация размещена на сайте ЦОО «Молодежный».
Чтобы получить кешбэк, оплачивать путевку необходимо картой «МИР», зарегистрированной на сайте программы, с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок должен до 15 сентября включительно. Кешбэк будет возвращен на карту в течение 5 рабочих дней и составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Количество путевок, которые можно приобрести в рамках программы, не ограничено, ограничений по регионам также нет. Путевки в лагеря, которые находятся в ведении ЦОО «Молодежный», можно оплатить прямо на сайте центра.
В комитете по образованию Санкт-Петербурга уточняют, что полный список лагерей, участвующих в программе, будет опубликован на сайте «мирпутешествий.рф» в разделе «Детские лагеря», там же можно будет приобрести путевки. На момент публикации новости на сайте были размещены данные трех лагерей в Санкт-Петербурге и 28 — в Ленинградской области. Это чуть меньше половины всех стационарных лагерей региона, которые предлагают детский отдых этим летом. В программе кешбэка не участвуют палаточные, городские и лагеря дневного пребывания.