Глава Ленинградской области рассказал, для кого надо ввести обязательную вакцинацию

«Будь моя воля, сделал бы как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и сто процентов тоже. Это же будет справедливо?» — заявил он в интервью 25 мая 47news.
С теми, кто не работает, по его словам, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы.
«Как пример — отказывать в выдаче путёвок на отдых. Я бы сделал так: хочешь отдохнуть на море за государственный счёт, в Геленджике или на других курортах Краснодарского края, — сделай прививку. Рассчитай так, чтобы успеть сделать два укола. Не согласен — мы тебя поставим в очередь, до улучшения эпидемиологической обстановки. А то тоже странно — мы даём путёвку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу», — предложил Дрозденко.
По большому счету, он не противник и обязательной вакцинации, но не для всех.
«Конечно, хорошо бы ввести обязательную вакцинацию для тех, кто планово госпитализируется. Конечно, если нет противопоказаний. Сегодня перед тем, как лечь в стационар, нужно принести результат ПЦР-теста на коронавирус, но разве это защищает на 100%?» — думает губернатор.
Но в целом за жесткие меры он не ратует — ситуация не та.
«Я знаю, что на крупных стройках, где работают вахтовым методом, уже выставляют подобные условия. Другое дело, ситуация у нас не та, чтобы заставлять людей что-то делать. Надо пропагандировать, стимулировать», — объяснил Дрозденко.
25 мая стало известно, что первый регион России — Якутия — сделал вакцинацию от коронавируса обязательной и ввел штрафы для работодателей за непривитых сотрудников.