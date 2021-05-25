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Глава Ленинградской области рассказал, для кого надо ввести обязательную вакцинацию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как бы он организовал прививочную кампанию от коронавируса, если бы мог решать это самостоятельно. Получилось с обязательными элементами.

«Будь моя воля, сделал бы как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и сто процентов тоже. Это же будет справедливо?» — заявил он в интервью 25 мая 47news.

С теми, кто не работает, по его словам, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы.

«Как пример — отказывать в выдаче путёвок на отдых. Я бы сделал так: хочешь отдохнуть на море за государственный счёт, в Геленджике или на других курортах Краснодарского края, — сделай прививку. Рассчитай так, чтобы успеть сделать два укола. Не согласен — мы тебя поставим в очередь, до улучшения эпидемиологической обстановки. А то тоже странно — мы даём путёвку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу», — предложил Дрозденко.

По большому счету, он не противник и обязательной вакцинации, но не для всех.

«Конечно, хорошо бы ввести обязательную вакцинацию для тех, кто планово госпитализируется. Конечно, если нет противопоказаний. Сегодня перед тем, как лечь в стационар, нужно принести результат ПЦР-теста на коронавирус, но разве это защищает на 100%?» — думает губернатор.

Но в целом за жесткие меры он не ратует — ситуация не та.

«Я знаю, что на крупных стройках, где работают вахтовым методом, уже выставляют подобные условия. Другое дело, ситуация у нас не та, чтобы заставлять людей что-то делать. Надо пропагандировать, стимулировать», — объяснил Дрозденко.

25 мая стало известно, что первый регион России — Якутия — сделал вакцинацию от коронавируса обязательной и ввел штрафы для работодателей за непривитых сотрудников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

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«Будь моя воля, сделал бы как в некоторых странах. Вот за работника платит работодатель 5,1 % в фонд ОМС, но работник не болеет, половину взносов ему отдать. Полностью вернуть нельзя, а то нам не на что будет бесплатно в Геленджике отдыхать. Это же будет справедливо?»
***_555
А кто ездит на халяву на юг? Чинушки? Пусть и колются.
DimDimych
Фиг с ним с больничным. Куда бежать за бесплатными госпутевками в Геленджик?
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