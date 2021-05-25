Глава Ленинградской области рассказал, для кого надо ввести обязательную вакцинацию

«Будь моя воля, сделал бы как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и сто процентов тоже. Это же будет справедливо?» — заявил он в интервью 25 мая 47news.



С теми, кто не работает, по его словам, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы.

«Как пример — отказывать в выдаче путёвок на отдых. Я бы сделал так: хочешь отдохнуть на море за государственный счёт, в Геленджике или на других курортах Краснодарского края, — сделай прививку. Рассчитай так, чтобы успеть сделать два укола. Не согласен — мы тебя поставим в очередь, до улучшения эпидемиологической обстановки. А то тоже странно — мы даём путёвку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу», — предложил Дрозденко.