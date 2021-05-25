Суд Петербурга объявил вне закона сайты, где без нервотрёпки и личного присутствия «тестировали» на COVID-19. «Фонтанка» писала о таких осенью

О решении 25 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. Под запрет попали два ресурса, предлагавшие помощь в оформлении справок. Один в настоящее время недоступен, второй обещает больничные листы, медкнижки, справки о беременности и освобождении от работы быстро, дёшево, с доставкой, без нервотрёпки и волокиты.
Администрация сайтов не отставала от повестки и подстраивалась под спрос. Обратившийся с иском прокурор акцентировал внимание на справках о прохождении тестирования на новую коронавирусную инфекцию. COVID-19 искали дистанционно и без фактического обращения в медицинскую организацию.
Иски надзора удовлетворены. «Предоставление доступа к данной информации способно нанести вред здоровью неопределенного круга лиц», — отметил суд.
«Фонтанка» ещё осенью подробно рассказывала о том, как поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус торгуют в Петербурге. По цене от 500 до 3000 рублей предлагали документ с подписями и печатями лабораторий «Инвитро» и «Лабтест».