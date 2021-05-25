FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Суд Петербурга объявил вне закона сайты, где без нервотрёпки и личного присутствия «тестировали» на COVID-19. «Фонтанка» писала о таких осенью

По иску прокуратуры суд признал запрещёнными сайты с медицинскими справками в Петербурге

Кронштадтский райсуд Петербурга признал запрещённой к распространению информацию с сайтов, предлагавших приобрести всевозможные медицинские справки. Оформляли дистанционно и с доставкой на дом.

О решении 25 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. Под запрет попали два ресурса, предлагавшие помощь в оформлении справок. Один в настоящее время недоступен, второй обещает больничные листы, медкнижки, справки о беременности и освобождении от работы быстро, дёшево, с доставкой, без нервотрёпки и волокиты.

Администрация сайтов не отставала от повестки и подстраивалась под спрос. Обратившийся с иском прокурор акцентировал внимание на справках о прохождении тестирования на новую коронавирусную инфекцию. COVID-19 искали дистанционно и без фактического обращения в медицинскую организацию.

Иски надзора удовлетворены. «Предоставление доступа к данной информации способно нанести вред здоровью неопределенного круга лиц», — отметил суд.

«Фонтанка» ещё осенью подробно рассказывала о том, как поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус торгуют в Петербурге. По цене от 500 до 3000 рублей предлагали документ с подписями и печатями лабораторий «Инвитро» и «Лабтест».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

doorbal_
ну вернутся объявления на тротуары. делов -то. зепретили! =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний