Суд Петербурга объявил вне закона сайты, где без нервотрёпки и личного присутствия «тестировали» на COVID-19. «Фонтанка» писала о таких осенью

О решении 25 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. Под запрет попали два ресурса, предлагавшие помощь в оформлении справок. Один в настоящее время недоступен, второй обещает больничные листы, медкнижки, справки о беременности и освобождении от работы быстро, дёшево, с доставкой, без нервотрёпки и волокиты.



Администрация сайтов не отставала от повестки и подстраивалась под спрос. Обратившийся с иском прокурор акцентировал внимание на справках о прохождении тестирования на новую коронавирусную инфекцию. COVID-19 искали дистанционно и без фактического обращения в медицинскую организацию.