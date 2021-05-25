Роскосмос намерен создать «кнопку жизни» для потерявшихся на Земле детей и пожилых

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых людей в случае их пропажи. О планируемой разработке рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.



«Мы посмотрели, что на базе нашей перспективной группировки «Марафон», которую мы разрабатываем в рамках программы «Сфера», мы могли бы делать небольшие носимые устройства. Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах», — цитирует Блошенко 25 мая РИА Новости.

