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Роскосмос намерен создать «кнопку жизни» для потерявшихся на Земле детей и пожилых

Новый сервис для розыска детей и пожилых людей в случае их пропажи планируют создать в Роскосмосе

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых людей в случае их пропажи. О планируемой разработке рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Мы посмотрели, что на базе нашей перспективной группировки «Марафон», которую мы разрабатываем в рамках программы «Сфера», мы могли бы делать небольшие носимые устройства. Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах», — цитирует Блошенко 25 мая РИА Новости.

Представитель Роскосмоса сообщил, что данный сервис было решено назвать «Спутниковая кнопка жизни», и в перспективе планируется создать оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Роскосмосе назвали стоимость полёта на Луну.

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Комментарии (23)

АСмуров
Не учтено что на территории СПбГУ тело перетаскивают ...
АСмуров
Нажал кнопку - сотни учёных сволочей из СПбГУ получили команду сунуть язык в задницу, МВД достало из компов дежурную сказку про сам виноват и тоже сунуло язык в задницу, СПбГУ и МВД повернулись задницей к родителям.
Хорошо то как с кнопкой, но только нового ничего, как и прежде ни обстоятельств ни причин.
Агроном аэродрома
И фонд создать! Обязательный! По типу капремонтного.
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