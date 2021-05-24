В Роскосмосе назвали стоимость полёта на Луну

По подсчётам Роскосмоса, стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Об этом 24 мая заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
«Есть вариант четырехпусковой схемы [для полета] на Луну. <...> Она требует водородной «Ангары», которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 трлн», — приводит его слова ТАСС.
Во время подготовительного этапа Россия изготовит облегчённый вариант космического корабля «Орел» для спуска на поверхность естественного спутника Земли. Название соответствующее — «Орлёнок».
Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету стоимостью 0,8 трлн рублей.
«Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка — от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 триллиона (рублей)», — цитирует исполнительного директора Роскосмоса РИА Новости.
Подпрограмму проекта для выбора схемы лунной экспедиции внесут на рассмотрение кабмина в июне, добавил Блошенко.
Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.