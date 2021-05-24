В Роскосмосе назвали стоимость полёта на Луну

По подсчётам Роскосмоса, стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Об этом 24 мая заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Есть вариант четырехпусковой схемы [для полета] на Луну. <...> Она требует водородной «Ангары», которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 трлн», — приводит его слова ТАСС.

Во время подготовительного этапа Россия изготовит облегчённый вариант космического корабля «Орел» для спуска на поверхность естественного спутника Земли. Название соответствующее — «Орлёнок».