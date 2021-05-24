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В Роскосмосе назвали стоимость полёта на Луну

Отправка российских космонавтов на Луну может обойтись в 0,4 — 1,7 трлн рублей

По подсчётам Роскосмоса, стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Об этом 24 мая заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Есть вариант четырехпусковой схемы [для полета] на Луну. <...> Она требует водородной «Ангары», которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 трлн», — приводит его слова ТАСС.

Во время подготовительного этапа Россия изготовит облегчённый вариант космического корабля «Орел» для спуска на поверхность естественного спутника Земли. Название соответствующее — «Орлёнок».

Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету стоимостью 0,8 трлн рублей.

«Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка — от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 триллиона (рублей)», — цитирует исполнительного директора Роскосмоса РИА Новости.

Подпрограмму проекта для выбора схемы лунной экспедиции внесут на рассмотрение кабмина в июне, добавил Блошенко.

Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.

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Комментарии (14)

leningrad45
0,4 без посадок, 1,7 с посадками и конфискацией.
Piligrino
Цена - рогозин за щеку у маска. Ютуп а взорвётся.
f0ntan
Полет в одну сторону, только до Луны
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