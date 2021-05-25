Пресс-секретарь российского президента дал оценку фразе «У вас я — Путин», которую глава Коми Владимир Уйба использовал на встрече с жителями села Мутный Материк.
«Слова главы Коми Владимира Уйбы вырваны из контекста», — цитирует 25 мая заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента допустил, что недоброжелатели нарочно вырезали отдельную фразу, а затем начали «вирусно этим засорять Интернет».
По словам Пескова, руководитель региона имел в виду, что у него есть свои полномочия и ответственность.
Накануне в Интернете появилось видео, на котором Уйба заявил: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». Так он ответил жителям села, которое попало в зону нефтеразлива. Селяне предложили доложить главе государства о произошедшем.