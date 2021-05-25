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Песков прокомментировал фразу главы Коми «У вас я — Путин»

Дмитрий Песков: Слова главы Коми Уйбы вырвали из контекста

Пресс-секретарь российского президента дал оценку фразе «У вас я — Путин», которую глава Коми Владимир Уйба использовал на встрече с жителями села Мутный Материк.

«Слова главы Коми Владимира Уйбы вырваны из контекста», — цитирует 25 мая заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента допустил, что недоброжелатели нарочно вырезали отдельную фразу, а затем начали «вирусно этим засорять Интернет».

По словам Пескова, руководитель региона имел в виду, что у него есть свои полномочия и ответственность.

Накануне в Интернете появилось видео, на котором Уйба заявил: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». Так он ответил жителям села, которое попало в зону нефтеразлива. Селяне предложили доложить главе государства о произошедшем.

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Комментарии (13)

Бывший Патриот
ты для нас очередной цирк и бессмысленные обещания, кстати как называется мужик который не держит слово?
Alkaline
Модно стало в последнее время обвинять в непонимании не оратора. а слушателей. Тот же Медведев на днях...
Владислав Терехин
Ну дебил, но свой же.
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