Подросток, из-за которого встала оранжевая линия метрополитена, пришёл в себя и дышит без аппарата ИВЛ

Источник также уточнил, что подростка сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, дышит он самостоятельно. Можно считать это чудом, ведь травмы пострадавшего более чем серьёзные. По уточнённым данным, речь идёт о переломе черепа, тазовых костей, ушибе головного мозга, печени и так далее.



Пострадавший — первокурсник техникума, в будущем себя видит железнодорожником. В Петербург юноша приехал из Мурманской области, там у него остались отец, мать и младшая сестра. По данным «Фонтанки», студент по месту учёбы характеризуется положительно, правда, педагоги отметили его замкнутость. Мать рассказала сотрудникам полиции, что накануне созванивалась с сыном, настроение у которого было хорошим.

