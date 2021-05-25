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Подросток, из-за которого встала оранжевая линия метрополитена, пришёл в себя и дышит без аппарата ИВЛ

Стало известно о состоянии юноши, которого достали из-под поезда в метро Петербурга

16-летний студент петербургского техникума, которого госпитализировали накануне утром со станции метро «Лиговский проспект», пришёл в сознание. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 мая от собеседника, знакомого с ситуацией.

Источник также уточнил, что подростка сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, дышит он самостоятельно. Можно считать это чудом, ведь травмы пострадавшего более чем серьёзные. По уточнённым данным, речь идёт о переломе черепа, тазовых костей, ушибе головного мозга, печени и так далее.

Пострадавший — первокурсник техникума, в будущем себя видит железнодорожником. В Петербург юноша приехал из Мурманской области, там у него остались отец, мать и младшая сестра. По данным «Фонтанки», студент по месту учёбы характеризуется положительно, правда, педагоги отметили его замкнутость. Мать рассказала сотрудникам полиции, что накануне созванивалась с сыном, настроение у которого было хорошим.

Подростка подняли с путей утром в понедельник. Из-за ЧП на 10 минут полностью было остановлено движение поездов на линии от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского».

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Комментарии (6)

Елена Владимирова
А мог бы в техникум с ружьем заявиться
мухомор
И ни слова, что парень сам шагнул под прибывающий поезд.
Режим информационного благоприятствования.
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