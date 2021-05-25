В центре Риги сняли флаг Международной федерации хоккея в ответ на требование снять красно-белый флаг белорусской оппозиции

В Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, сняли все флаги Международной федерации хоккея (IIHF). Такое решение принял 25 мая мэр столицы Латвии Мартинс Стакис после требования президента IIHF Рене Фахеля вернуть на улицы города государственный флаг Белоруссии.



«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ», — написал Стакис в своём твиттере.