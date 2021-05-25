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Воткнул нож и бодро пошёл прочь. Драка на Обводном канале попала на видео

В Петербурге на Обводном канале мужчина воткнул нож в грудь знакомому, за нападавшим устремился бегун

26-летнего приезжего из Средней Азии спасают врачи Мариинской больницы. Накануне вечером его доставили с Обводного канала с дыркой от ножа в груди. Сам инцидент попал на видео.

На кадрах двое мужчин переходят дорогу и о чём-то разговаривают. При этом брюнет как будто задирает своего товарища. В какой-то момент второй открывает сумку, достаёт нож и втыкает его в назойливого собеседника, после чего уходит прочь. За ним устремляется бегун, который «ведёт» преступника, пока не приезжает полиция.

«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне около одиннадцати вечера в дежурную часть позвонил мужчина, который сообщил о ножевом ранении у дома № 2 по Лифляндской улице. Наряд полиции выяснил, что 38-летний житель Якутска во время внезапной ссоры ударил ножом 26-летнего гражданина среднеазиатской республики, а после скрылся. Очень быстро, спустя буквально несколько минут, у дома № 10 по улице Двинской подозреваемый был задержан.

Далеко за полночь из Мариинской больницы в 77-й отдел поступила телефонограмма о том, что пострадавший в тяжёлом состоянии, клинок складного ножичка угодил ему в грудь. В отношении его оппонента составлен протокол о мелком хулиганстве, мужчина задержан согласно 91 статье УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2011 году подозреваемый осуждался условно за попытку кражи.

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Комментарии (17)

Bolo_yang_1979
Мне одному показалось, что среднеазиатский гость откровенно нарывался? свободу мужику из Якутии!!!
Vischer
Зайдите на апрашку. Посмотрите лицо города и слабую власть...Стыдоба.Совок.
Игорь Полетаев
Город превратился в кишлак с джигитами. Пора уже за ножи на кармане отправлять валить тайгу лобзиками.
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