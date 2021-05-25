На кадрах двое мужчин переходят дорогу и о чём-то разговаривают. При этом брюнет как будто задирает своего товарища. В какой-то момент второй открывает сумку, достаёт нож и втыкает его в назойливого собеседника, после чего уходит прочь. За ним устремляется бегун, который «ведёт» преступника, пока не приезжает полиция.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне около одиннадцати вечера в дежурную часть позвонил мужчина, который сообщил о ножевом ранении у дома
Далеко за полночь из Мариинской больницы в 77-й отдел поступила телефонограмма о том, что пострадавший в тяжёлом состоянии, клинок складного ножичка угодил ему в грудь. В отношении его оппонента составлен протокол о мелком хулиганстве, мужчина задержан согласно 91 статье УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2011 году подозреваемый осуждался условно за попытку кражи.