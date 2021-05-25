С кипятком справились, воду дали. Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии на северо-западе Петербурга

Теплоэнергетики локализовали дефект на трубопроводе диаметром 700 мм, выявленный около полуночи по адресу: г. Петербург. ул. Генерала Хрулева, 14. Горячее водоснабжение 72 зданий, в том числе 40 жилых домов, 4 детских и 5 лечебных учреждений в этом районе было ограничено на период определения характера дефекта. К 04:30 подача ГВС в жилые дома и социальные учреждения восстановлена по обратному трубопроводу, сообщили утром 25 мая в ГУП «ТЭК СПб».
В сообщении уточняется, что технологическое нарушение на теплотрассе было выявлено по результатам ранее проведенных гидравлических испытаний теплосетей. В связи с вытеканием горячей воды на поверхность в Приморском районе Петербурга было ограничено движение троллейбусов. К 00:53 его полностью восстановили.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате прорыва трубы в районе Серебристого бульвара в Петербурге в ночь на 25 мая проезжую часть заполнил кипяток. Из-за коммунальной аварии без горячей воды временно остались стоящие рядом жилые дома.