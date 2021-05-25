Очевидцы сообщили о прорыве трубы в Приморском районе Петербурга ночью 25 мая. Информация об этом опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По их словам, кипяток заполнил проезжую часть на Серебристом бульваре. В результате оказался «заблокирован» выезд из троллейбусного парка № 6, расположенного по соседству — на Аэродромной улице. Судя по комментариям под постом, из-за коммунальной аварии без горячей воды временно остались стоящие рядом жилые дома.