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В Петербурге Серебристый бульвар заливает дырявая труба

Очевидцы сообщили о прорыве трубы в Приморском районе Петербурга ночью 25 мая. Информация об этом опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, кипяток заполнил проезжую часть на Серебристом бульваре. В результате оказался «заблокирован» выезд из троллейбусного парка № 6, расположенного по соседству — на Аэродромной улице. Судя по комментариям под постом, из-за коммунальной аварии без горячей воды временно остались стоящие рядом жилые дома.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как видно в опубликованном видео, на месте уже работают сотрудники аварийной бригады.

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