«Кому-то надо хайпануть и всё». Экс-футболист Радимов опроверг информацию о своём участии в драке на Московском вокзале

«Вы можете посмотреть все камеры, не надо преувеличивать, пожалуйста. Не было никакой драки, никто ни с кем не дрался <...> Я, вообще, не понимаю, о чём речь. Я вот подъезжаю к дому, а мне говорят: Радимов подрался. Вы совсем с ума сошли? <...> Меня девушка встретила на вокзале… <...> Ну, кому-то надо хайпануть и всё. Знаете, как это обычно бывает?» — сказал он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».



Ранее в СМИ прошла информация о том, что спортсмен якобы устроил драку на Московском вокзале в Петербурге. Со ссылкой на очевидцев местные издания писали, что он будто бы ударил пассажира, выходя из «Сапсана». Также сообщалось, что экс-футболист в этот момент якобы был пьян.