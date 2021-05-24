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«Кому-то надо хайпануть и всё». Экс-футболист Радимов опроверг информацию о своём участии в драке на Московском вокзале

Бывший футболист Владислав Радимов опроверг информацию о своём участии в драке на Московском вокзале Петербурга вечером 24 мая. Ранее об этом сообщили в ряде СМИ.

«Вы можете посмотреть все камеры, не надо преувеличивать, пожалуйста. Не было никакой драки, никто ни с кем не дрался <...> Я, вообще, не понимаю, о чём речь. Я вот подъезжаю к дому, а мне говорят: Радимов подрался. Вы совсем с ума сошли? <...> Меня девушка встретила на вокзале… <...> Ну, кому-то надо хайпануть и всё. Знаете, как это обычно бывает?» — сказал он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Ранее в СМИ прошла информация о том, что спортсмен якобы устроил драку на Московском вокзале в Петербурге. Со ссылкой на очевидцев местные издания писали, что он будто бы ударил пассажира, выходя из «Сапсана». Также сообщалось, что экс-футболист в этот момент якобы был пьян.

Как сообщил «Фонтанке» информированный источник, данные о драке с участием спортсмена в соответствующие органы не поступали.

Владислав Радимов закончил карьеру футболиста в 2008 году. Последние годы он выступает главным тренером петербургской команды «Зенит-2».

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Комментарии (1)

montero3
С Сапсаном подрался? Не любит Влад Локомотив...
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