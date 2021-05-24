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В Петербурге и Тамбове прошли обыски по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров. Задержаны восемь человек

Два десятка пенсионеров в Петербурге и Тамбове развели на деньги обещаниями соцвыплат

В Петербурге расследуется уголовное дело о мошенничестве, возбуждённое по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В числе потерпевших — почти два десятка пенсионеров. Среди задержанных — сотрудники юридических фирм, которые похищали у них деньги под предлогом социальных выплат.

Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, 24 мая следователи совместно с тамбовскими коллегами, а также сотрудниками полиции двух городов провели в Петербурге и Тамбове обыски и задержали восемь человек, подозреваемых в мошенничестве.

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах они вступили в преступный сговор, направленный на хищение денег у пенсионеров. Последних вводили в заблуждение относительно возможности увеличения пенсии, а также получения соцвыплат и других льгот. С ними заключали «договоры» на различные суммы, которые затем подозреваемые присваивали себе.

Среди тех, кто попался на удочку аферистов, — житель блокадного Ленинграда, которому пообещали оформить «льготу» в виде загородного участка земли. Всего, по мнению следствия, пострадали около 20 человек, у которых было похищено порядка 1 млн рублей.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Проверяется информация о совершении соучастниками ряда аналогичных преступлений», — добавили в городском СК.

Пожилые петербуржцы весьма часто становятся жертвами мошенников. О подобных случаях «Фонтанка» пишет практически каждый день. Самый распространённый способ обмана, когда пенсионерам звонят якобы из банка и сообщают о сомнительных операциях с их счетами, после чего советуют перевести денежные средства на более «безопасный» счёт. Порой аферистам удаётся «сорвать банк», сделав всего лишь один звонок.

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Комментарии (3)

O-o!
1 миллион- залетные провинциалы, крышу не завели?
Читатель111
Задержали 1 банду, а остальные тысячи мошенников??? Каждый день промедления порождает армию новых мошенников, они после облав и посадок пойдут со своими навыками в медицину, собесы, банки, полицию и т.д... Выращиваем профессионалов.
viking
на лет 15 минимум! как можно пенсионеров обманывать? не ужели сердца нет!
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