Плюс 281 смерть за неделю: коронавирус в Петербурге набирает обороты

Межведомственный координационный совет 24 мая сообщил, что за минувшую 20-ю календарную неделю на 23% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. В федеральном регистре больных записали 7 514 случаев против 6 126 неделей ранее. А число умерших за неделю увеличилось с 257 до 281 на 20-й неделе. Выросла и госпитализация — если на 18-й неделе в больницы в среднем увозили по 277 человек в сутки, то на прошлой уже по 381.



Доля тяжелых больных в стационарах города, по данным на 24 мая, — около 22%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 188 пациентов.