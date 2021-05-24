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Плюс 281 смерть за неделю: коронавирус в Петербурге набирает обороты

Показатели развития пандемии в Петербурге демонстрируют рост по всем фронтам. Особенно по заболеваемости, госпитализации и смертности, говорится в недельной справке из Смольного.

Межведомственный координационный совет 24 мая сообщил, что за минувшую 20-ю календарную неделю на 23% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. В федеральном регистре больных записали 7 514 случаев против 6 126 неделей ранее. А число умерших за неделю увеличилось с 257 до 281 на 20-й неделе. Выросла и госпитализация — если на 18-й неделе в больницы в среднем увозили по 277 человек в сутки, то на прошлой уже по 381.

Доля тяжелых больных в стационарах города, по данным на 24 мая, — около 22%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 188 пациентов.

На прошлой и позапрошлой неделях наметилась тенденция к росту скорости вакцинации. За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 653 тысячи человек. Из них 553 тысячи полностью. Запасов вакцины хватит еще на 162 тысячи желающих.

Рост числа активных больных, которых уже больше 16 тысяч, признал и губернатор Александр Беглов. Он заявил, что очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие Петербурга.

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Комментарии (13)

nuga
Мало,лукавая статистика.Сколько всего умерло людей за неделю? Только в коллекторе погибло за день 11 человек.А инсульты,а дтп,травмы,убийства.Корона составляет мизер в 2 млн смертей за прошлый год,да и то списывают на корону,а умер от онкологии и сердечно сосудистых.Хватит запугивать.
Coulthard
Достаточно зайти в любой ТЦ, максимум один из 10 в маске, и никто за этим не следит. Были с дочкой в кино, в маске были только мы, ну и ещё человек пять из сотни зрителей. Ну, доиграемся так до закрытия всего, что, сами себе буратины.
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