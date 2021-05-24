Беглов: очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города

«Коронавирус не уходит из Петербурга, наша общая задача — научиться жить обычной жизнью рядом с этой инфекцией, — заявил Беглов 24 мая в радиообращении. — Очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города. Работаем над тем, чтобы сохранить преимущества и сейчас, в условиях нового роста. Правительство города рассчитывает на вашу, петербуржцы, поддержку».



Ранее Беглов заявил, что в Петербурге число больных коронавирусом за последнюю неделю выросло на 5% и о беспрецедентном решении провести в этих условиях матчи Евро-2020, а также ПМЭФ.