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Беглов: очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города

Губернатор Александр Беглов заявил о важности продолжения обычной жизни в Петербурге, несмотря на пандемию COVID-19.

«Коронавирус не уходит из Петербурга, наша общая задача — научиться жить обычной жизнью рядом с этой инфекцией, — заявил Беглов 24 мая в радиообращении. — Очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города. Работаем над тем, чтобы сохранить преимущества и сейчас, в условиях нового роста. Правительство города рассчитывает на вашу, петербуржцы, поддержку».

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге число больных коронавирусом за последнюю неделю выросло на 5% и о беспрецедентном решении провести в этих условиях матчи Евро-2020, а также ПМЭФ.

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Комментарии (6)

kusto
Как-то странно звучит «беглов» и «развитие города» в одном предложении.
kuk-vasyusha
Это фиаско беглов
MuCephei_88
"очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города"

Коронавирус не останавливает. После Беглова останавливать уже нечего.
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