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Беглов: В Петербурге число больных коронавирусом за одну неделю выросло на 5%

Губернатор Петербурга сообщил об увеличении количества активных больных COVID-19

Губернатор Александр Беглов рассказал о развитии пандемии коронавируса в Петербурге и предпринимаемых Смольным мерах.

«За прошлую неделю число активных больных COVID-19 в нашем городе увеличилось почти на 5%, — рассказал 24 мая градоначальник в традиционном радиообращении. — Открыли необходимое число коек в городских стационарах, довели долю свободных мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией до 20%. По требованию Роспотребнадзора режим ограничений продлен до 12 июля».

По его словам, проведение семи матчей Евро-2020 и ПМЭФ в условиях коронавируса беспрецедентно. Но власти поставили себе задачу сделать их максимально устойчивыми к инфекции. Организован тотальный входной контроль за состоянием здоровья гостей, тестирование, созданы резервы койкоместа для госпитализации.

«Правительство города рассчитывает на вашу, петербуржцы, поддержку», — отметил Беглов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в Петербурге не настолько тяжелая, что можно было бы говорить о том, что футбольное мероприятие может быть сорвано.

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Комментарии (2)

lamer
Лександр Дмитрич, вводи удаленку, пожалуйста.
Моей старухе надо ГОСы сдавать в институте, очно никак не вытянет.
Trurl
"Кажется кто-то что-то сказал, или мне только показалось?" (С)
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