Беглов: В Петербурге число больных коронавирусом за одну неделю выросло на 5%

Губернатор Александр Беглов рассказал о развитии пандемии коронавируса в Петербурге и предпринимаемых Смольным мерах.



«За прошлую неделю число активных больных COVID-19 в нашем городе увеличилось почти на 5%, — рассказал 24 мая градоначальник в традиционном радиообращении. — Открыли необходимое число коек в городских стационарах, довели долю свободных мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией до 20%. По требованию Роспотребнадзора режим ограничений продлен до 12 июля».

По его словам, проведение семи матчей Евро-2020 и ПМЭФ в условиях коронавируса беспрецедентно. Но власти поставили себе задачу сделать их максимально устойчивыми к инфекции. Организован тотальный входной контроль за состоянием здоровья гостей, тестирование, созданы резервы койкоместа для госпитализации.