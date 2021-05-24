Беглов: В Петербурге число больных коронавирусом за одну неделю выросло на 5%

Губернатор Александр Беглов рассказал о развитии пандемии коронавируса в Петербурге и предпринимаемых Смольным мерах.
«За прошлую неделю число активных больных COVID-19 в нашем городе увеличилось почти на 5%, — рассказал 24 мая градоначальник в традиционном радиообращении. — Открыли необходимое число коек в городских стационарах, довели долю свободных мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией до 20%. По требованию Роспотребнадзора режим ограничений продлен до 12 июля».
По его словам, проведение семи матчей Евро-2020 и ПМЭФ в условиях коронавируса беспрецедентно. Но власти поставили себе задачу сделать их максимально устойчивыми к инфекции. Организован тотальный входной контроль за состоянием здоровья гостей, тестирование, созданы резервы койкоместа для госпитализации.
«Правительство города рассчитывает на вашу, петербуржцы, поддержку», — отметил Беглов.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в Петербурге не настолько тяжелая, что можно было бы говорить о том, что футбольное мероприятие может быть сорвано.