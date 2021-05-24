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Дерзкий «Жук» не дал пройти петербуржцам между ЗакСом и СК. Его хозяйка рассказала о внезапном понедельнике

Петербуржцы пожаловались на некрасивую парковку Nissan Juke

Фотографию, на которой запечатлён очередной пример дерзкой парковки в центре Петербурга, вечером 24 мая в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Владимир. По его словам, на пешеходной зоне у дома 78 на набережной реки Мойки гуляющим под весенним солнцем местным жителям помешал Nissan Juke.

«Ну вот как так можно парковаться! В разгар дня — и рабочего, и солнечного! Как мамы с коляской будут поступать? Там поребрик сантиметров 25. И это в 100 метрах от нашего Законодательного собрания и в 100 метрах от Следственного комитета», — посетовал читатель издания Владимир.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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По информации «Фонтанки», запечатлённый на фотографии кроссовер принадлежит 39-летней уроженке Ленинграда. В период с 2015 по 2020 года на её счету накопилось порядка 70 нарушений ПДД. Судить о том, чем она занимается в жизни, по её странице в социальной сети «ВКонтакте» сложно. Взглянув на аккаунт, можно предположить, что она домохозяйка, посвятившая себя детям.

Однако в разговоре с корреспондентом издания, который поинтересовался причинами подобной парковки, автомобилистка заявила, что оставить машину на пешеходной зоне ей пришлось из-за того, что ей срочно нужно было появиться на рабочем месте.

«Да, я знаю, на работу опаздывала. Сейчас уберу», — сказала она «Фонтанке».

Бдительные петербуржцы постоянно присылают в редакцию издания примеры некрасивой парковки в центре города. Так, на прошлой неделе их возмутил водитель «Мерседеса», который оставил свой автомобиль на тротуаре в историческом районе Коломна. Сам автомобилист заявил «Фонтанке», что ему пришлось там остановиться из-за технической неисправности в машине.

При этом до сих пор непревзойдённой была и остаётся мушкетёрская парковка «Мерседеса» народного артиста Михаила Боярского, которую он сам прокомментировал фразой «Мне насрать на вас».

Фото: Читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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