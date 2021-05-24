«Ну вот как так можно парковаться! В разгар дня — и рабочего, и солнечного! Как мамы с коляской будут поступать? Там поребрик сантиметров 25. И это в 100 метрах от нашего Законодательного собрания и в 100 метрах от Следственного комитета», — посетовал читатель издания Владимир.

Фотографию, на которой запечатлён очередной пример дерзкой парковки в центре Петербурга, вечером 24 мая в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Владимир. По его словам, на пешеходной зоне у дома 78 на набережной реки Мойки гуляющим под весенним солнцем местным жителям помешал Nissan Juke.

По информации «Фонтанки», запечатлённый на фотографии кроссовер принадлежит 39-летней уроженке Ленинграда. В период с 2015 по 2020 года на её счету накопилось порядка 70 нарушений ПДД. Судить о том, чем она занимается в жизни, по её странице в социальной сети «ВКонтакте» сложно. Взглянув на аккаунт, можно предположить, что она домохозяйка, посвятившая себя детям.



Однако в разговоре с корреспондентом издания, который поинтересовался причинами подобной парковки, автомобилистка заявила, что оставить машину на пешеходной зоне ей пришлось из-за того, что ей срочно нужно было появиться на рабочем месте.



«Да, я знаю, на работу опаздывала. Сейчас уберу», — сказала она «Фонтанке».



Бдительные петербуржцы постоянно присылают в редакцию издания примеры некрасивой парковки в центре города. Так, на прошлой неделе их возмутил водитель «Мерседеса», который оставил свой автомобиль на тротуаре в историческом районе Коломна. Сам автомобилист заявил «Фонтанке», что ему пришлось там остановиться из-за технической неисправности в машине.

