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Мушкетерская парковка теперь на Витебской. Владелец «Мерседеса» говорит, что он не Боярский

Пешеходы возмутились парковкой «Мерседеса» на тротуаре в центре Петербурга

Коллекцию «шедевров» петербургской парковки пополнил владелец «Мерседеса» в историческом районе Коломна вечером 20 мая. Её исполнитель заявляет, что заехать на пешеходную зону его заставили обстоятельства непреодолимой силы.

С очередным образцом в редакцию «Фонтанки» обратился читатель, который пожелал остаться анонимным. По его словам, серый кроссовер помешал пешеходам на тротуаре у одного из домов на Витебской улице. Судя по снимку, автомобилиста в момент фотографирования на водительском сидении не было, как и рядом с машиной. Включённую «аварийку» возмущённый читатель издания также на запечатлел.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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«Фонтанке» удалось связаться с владельцем «Мерседеса». Последний заявил, что причиной подобной остановки стала техническая неисправность в машине. «При повороте у меня оборвало ремень и заклинило рулевую. Я аккуратненько так съехал туда. Так а в чём сложность-то такая? Газоны не испортил, людей не задавил. <...> Мне приехали, поменяли ремень, [потом] приехали в мастерскую, сделали и всё», — рассказал свою версию событий автомобилист.

Здесь стоит отметить, что, по информации нашего издания, в период с 2014 по 2020 год владелец этого «Мерседеса» нарушал ПДД порядка 150 раз. Сам он родом из Литвы, но живёт в Петербурге. В Северной столице занимается бизнесом — руководит компанией, которая специализируется на обработке вторсырья.

Читатели «Фонтанки» регулярно пополняют коллекцию «лучших» образцов парковки в Петербурге. Свежее поступление было накануне — у входа в детский сад своё превосходство над родителями и их детьми показал водитель серо-голубого «Форда». При этом непревзойдённым шедевром была и остаётся мушкетёрская парковка «Мерседеса» народного артиста Михаила Боярского, которую он сам прокомментировал фразой «Мне насрать на вас».

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (8)

RemyMartin
«Мне приехали» - знакомый слог.
«Мне молчит СПбГУуууу…»
AlBerkut
Однако, сказочник, Ганс Христиан Андерсен прямо, ну никак не меньше...
Нет, чтобы быть проще... 'Живот скрутило, обоср..ся, бегал штаны вытряхивать'... 😂😂😂
McGillavry
Ой зря Его Императорское Величество Александр II Николаевич в своё время запретил телесные наказания. Глупостей начитался.
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