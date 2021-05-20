С очередным образцом в редакцию «Фонтанки» обратился читатель, который пожелал остаться анонимным. По его словам, серый кроссовер помешал пешеходам на тротуаре у одного из домов на Витебской улице. Судя по снимку, автомобилиста в момент фотографирования на водительском сидении не было, как и рядом с машиной. Включённую «аварийку» возмущённый читатель издания также на запечатлел.

«Фонтанке» удалось связаться с владельцем «Мерседеса». Последний заявил, что причиной подобной остановки стала техническая неисправность в машине. «При повороте у меня оборвало ремень и заклинило рулевую. Я аккуратненько так съехал туда. Так а в чём сложность-то такая? Газоны не испортил, людей не задавил. <...> Мне приехали, поменяли ремень, [потом] приехали в мастерскую, сделали и всё», — рассказал свою версию событий автомобилист.

Здесь стоит отметить, что, по информации нашего издания, в период с 2014 по 2020 год владелец этого «Мерседеса» нарушал ПДД порядка 150 раз. Сам он родом из Литвы, но живёт в Петербурге. В Северной столице занимается бизнесом — руководит компанией, которая специализируется на обработке вторсырья.

Читатели «Фонтанки» регулярно пополняют коллекцию «лучших» образцов парковки в Петербурге. Свежее поступление было накануне — у входа в детский сад своё превосходство над родителями и их детьми показал водитель серо-голубого «Форда». При этом непревзойдённым шедевром была и остаётся мушкетёрская парковка «Мерседеса» народного артиста Михаила Боярского, которую он сам прокомментировал фразой «Мне насрать на вас».