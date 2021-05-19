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Автомобилист с «синдромом Боярского» отличился у детсада в Петербурге. Его парковка не задержала малышей на пути к кашке, но пострадал газон

Петербуржцы поделились снимками, на которых запечатлён пример своеобразной парковки в духе абсолютного фаворита в этой области — актёра Михаила Боярского. Фотографии 19 мая опубликованы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

Судя по снимкам, водитель серо-голубого «Форда» так торопился, что не обратил внимания на вход в детский сад и газон, расположенный вдоль его забора. В связи с этим проход через калитку оказался частично перекрыт, но всё же доступен. Больше всего от его манёвров пострадала трава.

«Неужели этот человек вообще не думает об окружающих? Неужели так сложно выйти из машины и посмотреть, не припарковался ли ты как», — возмутился автор фотографий, который пожелал остаться анонимным. Где именно они были сделаны, он также не уточнил.

По данным «Фонтанки», серо-голубой «Форд» зарегистрирован на 73-летнего жителя Красного Села. За последние пять лет на его счету 37 нарушений ПДД. По информации нашего издания, этой машиной также может пользоваться мужчина с такой же фамилией, как у её владельца. Скорее всего, это сын пенсионера. На его счету тоже десятки нарушений, два из которых были совершены на том самом «Форде».

«Фонтанка» писала, что в Петербурге первенство среди дерзких парковщиков принадлежит актёру Михаилу Боярскому. Фотографии, на которых в необычных местах запечатлён его «Мерседес», регулярно присылают читатели издания. Прицелы народных фотокамер беспощадны к нему после фразы «Мне насрать на вас» в октябре 2019 года.

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Комментарии (5)

RemyMartin
А где стоп-хамЭ?
***_555
Пенса лишить прав, ведро сжечь.
NAFTALIN 2000-2036
ну вот, опять скрипит потертое седло, фонтанка холодит былую рану. вроде бы и Боярский совершенно не при чем, но больше всех досталось именно ему. задержал малышей на пути к кашке
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