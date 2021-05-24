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Около 100 иностранцев задержаны в ходе рейдов на рынках Петербурга

Утренние рейды сотрудников полиции коснулись не только Апраксина двора. Правоохранительные органы также заглянули и на другие торговые точки Петербурга.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, 24 мая петербургская полиция проверила несколько городских рынков: Апраксин двор, о котором ранее писала «Фонтанка», Калининскую овощебазу и продовольственные рынки на улицах Салова и Софийской. По итогам рейдов изъяты «6,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции».

В отделы полиции доставлены около 100 иностранных граждан, в их числе — мигрант, находящийся в международном розыске.

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Комментарии (2)

Local
"О-о-о,я ест оччен иностранный гражданин!"
pigledyvigledy
откуда столько итальянцев в городе?
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