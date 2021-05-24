Утренние рейды сотрудников полиции коснулись не только Апраксина двора. Правоохранительные органы также заглянули и на другие торговые точки Петербурга.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, 24 мая петербургская полиция проверила несколько городских рынков: Апраксин двор, о котором ранее писала «Фонтанка», Калининскую овощебазу и продовольственные рынки на улицах Салова и Софийской. По итогам рейдов изъяты «6,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции».
В отделы полиции доставлены около 100 иностранных граждан, в их числе — мигрант, находящийся в международном розыске.