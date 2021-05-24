Рядом с администрацией Московского района бывший нападающий НМХЛ получил пулю в ногу

Хоккеист Григорий Лихтгольц попал в больницу Петербурга с огнестрельным ранением. Он оказался стрелком и пострадавшим в одном лице.



Как стало известно «Фонтанке», за несколько минут до полуночи 24 мая в травмпункт на Московском проспекте, 89, обратился 21-летний молодой человек. Пациент хромал и указывал на правую голень, в которой застряла пуля. Ему вызвали скорую.

Медики оценили состояние юноши как удовлетворительное и проинформировали полицию о пострадавшем с огнестрельным ранением. Лихтгольц уже успел объясниться и попросил стрелка не искать — он забыл поставить на предохранитель свой травматический Streamer. Проверить оружие решил, проходя мимо здания суда и администрации на Московском проспекте, 129. Не доставая из кобуры на ремне, нажал на курок и случайно выстрелил себе в ногу.