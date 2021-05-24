Рядом с администрацией Московского района бывший нападающий НМХЛ получил пулю в ногу

Хоккеист Григорий Лихтгольц попал в больницу Петербурга с огнестрельным ранением. Он оказался стрелком и пострадавшим в одном лице.
Как стало известно «Фонтанке», за несколько минут до полуночи 24 мая в травмпункт на Московском проспекте, 89, обратился 21-летний молодой человек. Пациент хромал и указывал на правую голень, в которой застряла пуля. Ему вызвали скорую.
Медики оценили состояние юноши как удовлетворительное и проинформировали полицию о пострадавшем с огнестрельным ранением. Лихтгольц уже успел объясниться и попросил стрелка не искать — он забыл поставить на предохранитель свой травматический Streamer. Проверить оружие решил, проходя мимо здания суда и администрации на Московском проспекте, 129. Не доставая из кобуры на ремне, нажал на курок и случайно выстрелил себе в ногу.
Лихтгольц родился в Петербурге, зарегистрирован с семьёй в Кировском районе города. Как сообщил «Фонтанке» директор спортивной школы №9 города Рыбинска, за хоккейный клуб «Полет» которой Лихтгольц выступал в сезонах 2018 — 2019 гг. и 2019 — 2020 гг., сейчас молодой человек не является участником национальной молодежной хоккейной лиги. Он стал старше допустимого в НМХЛ возраста.
«Парень хороший. Спортивные качества комментировать не буду», — сказал Алексей Скиба. Директор отметил, что на клуб в Рыбинске Лихтгольц вышел сам и предложил себя в качестве игрока.
Отметим, что за два сезона, которые игрок провел в «Полете» в качестве нападающего, он не отличился ни одной шайбой.