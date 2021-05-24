ВОЗ анонсировала пандемию еще более смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения в своей речи допустил новую пандемию.



«Согласно оценкам, появится новый вирус. Он будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — заявил 24 мая Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пандемия COVID-19 не станет последней, однако он уверен, что коронавирус можно победить. Глава ВОЗ поставил задачу за четыре месяца вакцинировать еще 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем доходов. Он призвал государства, входящие в ВОЗ, поддержать массовую вакцинацию.