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ВОЗ анонсировала пандемию еще более смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения в своей речи допустил новую пандемию.

«Согласно оценкам, появится новый вирус. Он будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — заявил 24 мая Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пандемия COVID-19 не станет последней, однако он уверен, что коронавирус можно победить. Глава ВОЗ поставил задачу за четыре месяца вакцинировать еще 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем доходов. Он призвал государства, входящие в ВОЗ, поддержать массовую вакцинацию.

В ВОЗ сегодня также подсчитали, что во время пандемии жизни лишились 115 тысяч врачей.

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Комментарии (17)

zoera
Прорицатели высшего уровня!)))
Мы все, ВСЕ-ВСЕ умрём! Правда каждый в своё время и по своей причине, но об этом скромно умалчивается.
FontankaReader
Недалекие, разумеется, бросаются писать "а, они запланировали, вот утекло!!!", хотя на деле речь идет об исследованиях мутаций вирусов-кандидатов, которые могут преодолеть межвидовой барьер.
olla
снова из лаборатории сбежит? пора уже судить этих экспериментаторов вместе с ВОЗ
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