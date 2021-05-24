В Москве построят 12 новых мостов через Москву-реку и несколько развязок на МКАД

За три года в Москве построят 12 новых мостов через Москву-реку. Пять из них в настоящий момент уже возводятся, ещё семь объектов проектируют. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.
«В ближайшие три года планируем ввести 270 км дорог. На них построят 56 крупных пешеходных переходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования», — цитирует Бочкарёва 24 мая «Вечерняя Москва».
По словам вице-мэра, в дорожном строительстве столицы особое внимание уделяется развитию хордовых магистралей, строительству развязок на МКАД, а также новых тоннелей и эстакад.
«Плюс предстоит построить ещё несколько развязок на Московской кольцевой автодороге. Этим масштабным проектом занимаемся на протяжении десяти лет. 18 крупных развязок реконструировано, осталось провести работы ещё по четырём — на пересечении с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Осташковским шоссе», — уточнил Бочкарёв.
Развязку с Алтуфьевским шоссе планируют ввести в начале 2023 года, с Осташковским шоссе — осенью 2024-го, отметил вице-мэр.
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