В Москве построят 12 новых мостов через Москву-реку и несколько развязок на МКАД

За три года в Москве построят 12 новых мостов через Москву-реку. Пять из них в настоящий момент уже возводятся, ещё семь объектов проектируют. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.



«В ближайшие три года планируем ввести 270 км дорог. На них построят 56 крупных пешеходных переходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования», — цитирует Бочкарёва 24 мая «Вечерняя Москва».

