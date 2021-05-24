Суд взыскал с «Горэлектротранса» 1 млн рублей за сбитого троллейбусом пешехода, переходившего дорогу на красный

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу о смертельном ДТП с троллейбусом и пешеходом, которое произошло летом 2018 года. Погибший переходил дорогу на красный, но водителя всё равно признали виновной.



Как сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, наезд произошел 16 июня 2018 года в 9:21 у дома 32, корпус 1, по проспекту Просвещения. Подсудимая, управляя на основании путевого листа технически исправным троллейбусом маршрута № 21 , принадлежащим СПб ГУП «Горэлектротранс», двигалась по второй от правого края дороги полосе проспекта Просвещения от проспекта Энгельса в сторону улицы Симонова. Было светло, дорога была сухая, а видимость не ограничена.