Суд взыскал с «Горэлектротранса» 1 млн рублей за сбитого троллейбусом пешехода, переходившего дорогу на красный

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу о смертельном ДТП с троллейбусом и пешеходом, которое произошло летом 2018 года. Погибший переходил дорогу на красный, но водителя всё равно признали виновной.
Как сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, наезд произошел 16 июня 2018 года в 9:21 у дома 32, корпус 1, по проспекту Просвещения. Подсудимая, управляя на основании путевого листа технически исправным троллейбусом маршрута
К пешеходному переходу у дома 32 троллейбус приближался со скоростью порядка 30–40 км/ч. Водителям горел зеленый. В этот момент по «зебре» на свой красный дорогу начал переходить пешеход. Суд постановил, что водитель троллейбуса могла своевременно заметить пешехода и остановиться, но продолжила движение и сбила его. В результате пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Суд признал женщину, управлявшую троллейбусом, виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (
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