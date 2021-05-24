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Суд взыскал с «Горэлектротранса» 1 млн рублей за сбитого троллейбусом пешехода, переходившего дорогу на красный

Суд вынес приговор водителю троллейбуса, насмерть сбившей пешехода в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу о смертельном ДТП с троллейбусом и пешеходом, которое произошло летом 2018 года. Погибший переходил дорогу на красный, но водителя всё равно признали виновной.

Как сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, наезд произошел 16 июня 2018 года в 9:21 у дома 32, корпус 1, по проспекту Просвещения. Подсудимая, управляя на основании путевого листа технически исправным троллейбусом маршрута № 21, принадлежащим СПб ГУП «Горэлектротранс», двигалась по второй от правого края дороги полосе проспекта Просвещения от проспекта Энгельса в сторону улицы Симонова. Было светло, дорога была сухая, а видимость не ограничена.

К пешеходному переходу у дома 32 троллейбус приближался со скоростью порядка 30–40 км/ч. Водителям горел зеленый. В этот момент по «зебре» на свой красный дорогу начал переходить пешеход. Суд постановил, что водитель троллейбуса могла своевременно заметить пешехода и остановиться, но продолжила движение и сбила его. В результате пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

Суд признал женщину, управлявшую троллейбусом, виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 1,5 года. Помимо этого, с СПб ГУП «Горэлектротранс» взыскали по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших, а с виновницы взыскали 100 тысяч рублей процессуальных издержек на оплату адвоката.

«Фонтанка» запросила комментарий СПб ГУП «Горэлектротранс».

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Комментарии (20)

Litl_m
Желаю судье попасть в аналогичную ситуацию
molovrik
водитель заранее видел пешехода, имел возможность остановиться, однако продолжил движение, т.к. горел зелёный. если так, то видимо правильно
265035094
поэтому тупые кегли, где хотят и как хотят переходят дороги. Потому что знают, что они в любом случае правы и можно еще и денежку бонусом поиметь. Здесь не повезло только потому, что транспортное средство выбрал не по силе.
Забавно, что, если вы кегля выжила и водителя оправдали, то лечение все равно пришлось бы оплатить.
Наша страна крайне комфортна для проживания люмпенов и отбросов, все законы пишутся под них.
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