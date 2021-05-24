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Заморский гость ничего нового не сказал. Рогозин не был впечатлен выступлением Маска

Дмитрий Рогозин оценил выступление Илона Маска перед российской аудиторией

Глава Роскосмоса считает, что сложно говорить о содержательной беседе во время 45-минутного выступления Маска на форуме «Новое Знание».

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно», — цитирует 24 мая заявление Дмитрия Рогозина РИА Новости.

По его словам, о содержательной беседе речи не шло. Глава госкорпорации считает, что на такие форумы стоит приглашать и российских представителей.

«Удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла», — заметил Рогозин.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что с уважением относится к деятельности американского бизнесмена.

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Комментарии (20)

Obseerv
Послушать человека, который пошёл "кривым путём" через джунгли технически неизведанного и добился устойчивого результата в ситуации, когда другие уже всё бросают - действительно интересно! Да, действительно непонятно, почему лючок за космонавтами закрывают крышкой на саморезах, но - всё закончилось прекрасно!
А Рогозин похож на Маска только тем, что они в один и тот же космос смотрят...
ArturPirogkov
А он должен был в образе лихого пони всех впечетлять? Он гений, а не клоун
AlBerkut
Ну да, ваще ниачом и низачот Маску, ни мемасиков не запостил, ни мультиков не показал, и не спел даже.
Рыгозин негодует 😂😂😂
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