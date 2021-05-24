Заморский гость ничего нового не сказал. Рогозин не был впечатлен выступлением Маска

Глава Роскосмоса считает, что сложно говорить о содержательной беседе во время 45-минутного выступления Маска на форуме «Новое Знание».



«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно», — цитирует 24 мая заявление Дмитрия Рогозина РИА Новости.

По его словам, о содержательной беседе речи не шло. Глава госкорпорации считает, что на такие форумы стоит приглашать и российских представителей.