Дмитрий Быков выступит на «Дилетантских чтениях»

«В России расплодилось огромное количество людей, умеющих только мешать, и что с ними делать — непонятно», — написал недавно Дмитрий Львович в своей авторской колонке. Это после того как был вызван в ОВД «за прогулку по родной Москве». 27 мая в «Гельвеции» можно будет расспросить Быкова и об этом, и о многом другом. 18+
«Ни дня без книги и без лекции!» — написано в паблике Дмитрия Быкова. Примечательно, что сам он не ведет страничку ни в «Фейсбуке», ни во «ВКонтакте», это энтузиасты ведут всё за него — собирают высказывания, публикуют анонсы и
Ну а «Дилетантские чтения» — мероприятие камерное, так что сначала можно будет послушать неспешную беседу гостя с ведущим, главредом журнала «Дилетант» Виталием Дымарским, а потом и самим поспрашивать. Встречаемся 27 мая по адресу ул. Марата, 11. Начало в 19:00.
Александра Шеромова