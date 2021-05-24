В аппарате бизнес-омбудсмена предложили снять ограничения с самозанятых

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования. Об этом со ссылкой на материалы к ежегодному докладу президенту 24 мая сообщает РИА Новости.
«Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.
Уполномоченный по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян в докладе напоминает, что закон разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких. «В частности, нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке. Нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Нельзя заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси (прямого запрета в законе нет, однако согласно действующим нормативам, соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели)», — уточнила омбудсмен.
«Зачем регулировать естественные вещи? — задаётся вопросом Марина Блудян. — Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наёмных работников, доход не выше 2,4 миллиона рублей в год... В конце концов, множество граждан, вовлечённых в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают», — пояснила она.
По мнению омбудсмена, самозанятые также ущемлены в социальном плане. «В частности, у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, они оказываются незащищёнными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска», — добавила Блудян.
«Самозанятые — это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, лёгкий и комфортный. Чтобы вывести из тени ещё несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями», — резюмировала она.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге самозанятым пообещали целевые займы.