В аппарате бизнес-омбудсмена предложили снять ограничения с самозанятых

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложили снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования. Об этом со ссылкой на материалы к ежегодному докладу президенту 24 мая сообщает РИА Новости.



«Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.



Уполномоченный по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян в докладе напоминает, что закон разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких. «В частности, нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке. Нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Нельзя заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси (прямого запрета в законе нет, однако согласно действующим нормативам, соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели)», — уточнила омбудсмен.

