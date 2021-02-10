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Самозанятым в Петербурге обещают целевые займы. По максимальной ставке хватит только на 34 человека на весь город

В Петербурге самозанятые смогут получить поддержку города, в том числе целевые займы. Соответствующий законопроект на заседании городского парламента 10 февраля в первом чтении поддержали 40 депутатов.

Как пояснил глава парламентской комиссии по законодательству Денис Четырбок, самозанятым может предоставляться поддержка в том числе в виде предоставления целевых займов, размер которых будет достигать до 400 тысяч рублей, а процентная ставка составит 3–4 %.

Также речь идет о гарантийной, имущественной, информационной, консультативной и правовой поддержке. Предполагается, что порядок и условия предоставления такой поддержки должны устанавливаться законом — то есть парламентом, а не правительством города.

При этом в бюджет на эти средства предлагается заложить всего 13,9 млн рублей, этих денег хватит приблизительно на максимальные займы для 34 самозанятых. Инициативу выдвинула фракция «Единой России».

Коммунист Ирина Иванова, комментируя законопроект, напомнила, что за 2020 год в Петербурге появились 70 тысяч самозанятых, в основном в сфере услуг, которые «перетекли в квартиры и дома». Она задалась вопросом, является ли предоставление такой поддержки самозанятым справедливой по отношению к индивидуальным предпринимателям и организациям, которые несут более серьёзную нагрузку по отчислениям от доходов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

doorbal_
ну и список из этих 34 уже утверждён, надо полагать
nuga
Странная инициатива,ведь самозанятые не платят аренду,налогов,отчислений на прибыль,а только мизер от дохода.Зачем им выдавать деньги на уровне города,чтобы они напекли тортов и наделали искусственных ногтей на дому на поляма и вернули кредит? Не верю.
Агроном аэродрома
На весь город всего 34 Достойных Рантье? Ой не верю!
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