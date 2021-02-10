Самозанятым в Петербурге обещают целевые займы. По максимальной ставке хватит только на 34 человека на весь город

В Петербурге самозанятые смогут получить поддержку города, в том числе целевые займы. Соответствующий законопроект на заседании городского парламента 10 февраля в первом чтении поддержали 40 депутатов.



Как пояснил глава парламентской комиссии по законодательству Денис Четырбок, самозанятым может предоставляться поддержка в том числе в виде предоставления целевых займов, размер которых будет достигать до 400 тысяч рублей, а процентная ставка составит 3–4 % .



Также речь идет о гарантийной, имущественной, информационной, консультативной и правовой поддержке. Предполагается, что порядок и условия предоставления такой поддержки должны устанавливаться законом — то есть парламентом, а не правительством города.

