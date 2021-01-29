Парламент Петербурга рассмотрит законопроект о помощи самозанятым. По некоторым подсчётам, выделенных денег может хватить на 34 человека

Соответствующий законопроект 29 января рекомендовал депутатам принять парламентский комитет по законодательству. Инициативу предложила фракция «Единая Россия». Самозанятым предлагается оказывать финансовую, в том числе гарантийную, поддержку. Также могут быть решены вопросы имущественного, информационного, консультационного и образовательного толка.

Заксобрание Петербурга рассмотрит инициативу, которая предполагает финансовую, информационную и образовательную помощь самозанятым гражданам. Всего в бюджет на эти цели планируется заложить 13,9 млн рублей.

При этом условия и порядок оказания такой помощи предложено устанавливать законом — то есть через парламент, а не правительственным нормативным актом.

Как пояснила замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Ольга Горышина, на эти цели планируется выделить 13,9 млн. На заседании было отмечено, что в законопроекте нет никакой конкретики: какую именно помощь и при каких условиях смогут получить самозанятые.

Член комитета, депутат Александр Рассудов заметил, что если поделить эту сумму на предельный размер микрофинансирования — 400 тысяч, то получится, что на эти деньги можно помочь всего 34 самозанятым. «Это, конечно, большая помощь в рамках пятимиллионного города... Мы вкладываем 13,9, распылим эти средства, и будем говорить, что мы поддержали самозанятых...» — констатировал парламентарий.

Налог на профессиональный доход (который и платят самозанятые) действует в Петербурге с 1 января 2020 года. При этом доход гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налоговый режим действует в течение 10 лет.