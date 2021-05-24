На помощь больным COVID-19 в России пообещали выделить 25 миллиардов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. Соответствующие поручения даны Минздраву и Минфину РФ.

Как сообщает 24 мая официальный сайт правительства РФ, эти же министерства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства объектов здравоохранения в нескольких регионах. Решение касается ряда строящихся больниц и диспансеров, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

