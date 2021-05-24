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На помощь больным COVID-19 в России пообещали выделить 25 миллиардов

Мишустил поручил выделить 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. Соответствующие поручения даны Минздраву и Минфину РФ.

Как сообщает 24 мая официальный сайт правительства РФ, эти же министерства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства объектов здравоохранения в нескольких регионах. Решение касается ряда строящихся больниц и диспансеров, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

Ранее «Фонтанка» писала, что на выплаты медикам, работающим с коронавирусом, правительство РФ пообещало выделить более 52 миллиардов рублей.

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