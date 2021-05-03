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Правительство выделяет более 52 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 52,2 миллиарда рублей на выплаты медикам и другим работникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.

Еще 4,6 миллиарда рублей будет выделено на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за COVID-19.

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Комментарии (6)

olla
Ни хрена себе .. теперь точно фейкодемия будет вечной.
guess
Интереснее всего откуда деньги, а не те ли, которые выделены России в качестве кредитов от наших западных «друзей», которые придумали всю эту ковид-заварушку, принудили захлопнуть экономику всех стран, а сейчас раскидывают свои ничем не обеспеченные долляры в качестве кредитов, которые мы же им потом будем возвращать с непомерными процентами?))
Ruticon
опять ложь...
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