Правительство выделяет более 52 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 52,2 миллиарда рублей на выплаты медикам и другим работникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.
Еще 4,6 миллиарда рублей будет выделено на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за COVID-19.