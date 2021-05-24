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Ребёнок, пострадавший при крушении фуникулёра в Италии, умер. Остался один — последний

Число жертв трагедии на канатной дороге в Италии достигло 14 человек

Девятилетний ребёнок, пострадавший при падении кабины подъёмника в Италии 23 мая, умер в детской больнице Реджины Маргарита в Турине.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает агентство ANSA, таким образом число жертв ЧП достигло 14. Из них 13 погибли на месте, в том числе двухлетний малыш. Единственный оставшийся в живых — пятилетний ребёнок — остаётся в больнице «с осторожным прогнозом».

Трагедия затронула пять семей. Три из них проживают в Ломбардии, одна в Эмилии-Романье и одна в Калабрии. Одна семья, проживающая в Павии, была израильской по происхождению, и единственный оставшийся в живых — их ребенок. Среди жертв также 23-летний мужчина, родившийся в Иране, но проживающий в Дамианте, Калабрия.

«Мы будем думать о причинах с завтрашнего дня, сейчас время боли, — говорит мэр Стрезы Марселла Северино. — То, что должно было стать днём выздоровления, превратилось в трагедию для нашего сообщества и для всей Италии».

Подъёмники начали работать на горных курортах Италии в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.

«Последний магнитоскопический осмотр каната был проведен в ноябре 2020 года, и его результаты не выявили каких-либо серьезных проблем», — заявил Антон Сибер, президент компании Leitner, которая занимается техническом обслуживании системы. Теперь расследование должно подтвердить его слова.

23 мая в горах на севере Италии в результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула кабина, в которой находились, по предварительным данным, 15 человек. Власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура ведёт расследование.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Подъёмник был открыт в 1970 году, он поднимает посетителей от озера Лаго-Маджоре на высоту в 1,5 тыс. м над уровнем моря на гору Моттароне в Западных Альпах (область Пьемонт). Весь маршрут занимает 20 минут. В 2014–16 годы были проведены работы по обновлению инфраструктуры.

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Комментарии (6)

Annonym
Скорее всего жители италий не читают фонтанку .
Но во первых мне одному кажется Странным то что всего 1 Взрослый погиб и тот 23 Летний масульманин наверно по вероисповеданию был .
Пусть лучше пойщут щипцы специальные для перекусывания таких канатов потому что сдается мне не все тут так чисто , смахивает на Попытку замолчать маленький "Теракт"
Свободу Лёхе!
Как это не удивительно, с развитием техники, потребители этой техники, становятся всё более.. - безответственными, от этого никуда не деться. Ну, да, я был воспитан в Советском Обществе, но, насколько я помню.. Общество было построено таким Образом.., что Дети не должны пострадать.., - ни при каких обстоятельствах! Как это работало, я - не знаю, но.. - догадываюсь, Дети - просто не допускались туда, где может быть опасно! Думаю, примерно для того же работали и СНиПЫ и Хрипы! Соболезнования - бесполезны, только - выводы..
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