Девятилетний ребёнок, пострадавший при падении кабины подъёмника в Италии 23 мая, умер в детской больнице Реджины Маргарита в Турине.

Как сообщает агентство ANSA , таким образом число жертв ЧП достигло 14. Из них 13 погибли на месте, в том числе двухлетний малыш. Единственный оставшийся в живых — пятилетний ребёнок — остаётся в больнице «с осторожным прогнозом».

Трагедия затронула пять семей. Три из них проживают в Ломбардии, одна в Эмилии-Романье и одна в Калабрии. Одна семья, проживающая в Павии, была израильской по происхождению, и единственный оставшийся в живых — их ребенок. Среди жертв также 23-летний мужчина, родившийся в Иране, но проживающий в Дамианте, Калабрия.

«Мы будем думать о причинах с завтрашнего дня, сейчас время боли, — говорит мэр Стрезы Марселла Северино. — То, что должно было стать днём выздоровления, превратилось в трагедию для нашего сообщества и для всей Италии».

Подъёмники начали работать на горных курортах Италии в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.

«Последний магнитоскопический осмотр каната был проведен в ноябре 2020 года, и его результаты не выявили каких-либо серьезных проблем», — заявил Антон Сибер, президент компании Leitner, которая занимается техническом обслуживании системы. Теперь расследование должно подтвердить его слова.

23 мая в горах на севере Италии в результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула кабина, в которой находились, по предварительным данным, 15 человек. Власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура ведёт расследование.