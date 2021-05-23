В итальянском Пьемонте 23 мая рухнула на землю кабина фуникулёра, соединяющего городок Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.

Как сообщает Rainews24, по предварительным данным, погибли не менее девяти человек, трое пострадали. Двух детей отправили в больницу в Турине на спасательном вертолёте с красным кодом. Пока точно неизвестно, сколько пассажиров было в кабине. Её вместимость — 40 человек.

ЧП произошло в самой высокой части маршрута, ближе к станции прибытия у вершины горы. Кабина упала в лесистый недоступный участок, что затрудняет операцию по спасению. Причиной мог стать обрыв верёвки.