FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Несколько человек погибли в Италии: с канатки, открытой только вчера, сорвалась кабина и упала на гору

Кабина фуникулёра разбилась в горах Италии

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

В итальянском Пьемонте 23 мая рухнула на землю кабина фуникулёра, соединяющего городок Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.

Как сообщает Rainews24, по предварительным данным, погибли не менее девяти человек, трое пострадали. Двух детей отправили в больницу в Турине на спасательном вертолёте с красным кодом. Пока точно неизвестно, сколько пассажиров было в кабине. Её вместимость — 40 человек.

ЧП произошло в самой высокой части маршрута, ближе к станции прибытия у вершины горы. Кабина упала в лесистый недоступный участок, что затрудняет операцию по спасению. Причиной мог стать обрыв верёвки.

Канатная дорога была введена в эксплуатацию 1 августа 1970 года. В 2014–2016 годах её полностью отремонтировали. Вчера она открылась для публики после снятия коронавирусных ограничений, введённых больше года назад.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

263376721
как обычно в редакции фонтанки не в курсе в чем разница между подвесной канатной дорогой и фуникулером
mynine
"обрыв веревки"

Похоже, писавший текст человек не видел ни разу канатной дороги.
Там толстенные стальные канаты. Обрыв этого каната привел бы к обрушению всех кабинок на трассе. Но если упала только одна - значит, проблема с крепежом кабины к канату.

Если пишут что трагедия случилась на самом верху, то возможно кабина сорвалась, когда сходила с каната на верхней станции чтобы замедлиться. Ну или наоборот, плохо сработал механизм прижима к канату в момент ухода со станции.
Владимир Иванов
Обрыв веревки? 🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний