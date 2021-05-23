Ролик, составленный из записей нескольких камер, публикует паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Начинается всё в того, что к стоящему на парковке автомобилю подходит женщина и садится на водительское место. С другой стороны выбегает мужчина. Он сначала стучится в окно — безуспешно, потом обгоняет машину и пытается встать на пути, но падает. В итоге ему удаётся взобраться на капот, и вместе с ним машина уезжает.
По данным паблика, камеры зафиксировали поездку от Красного Села до Яльгелево (Ломоносовский район Ленобласти) — это около 8 километров. Чем всё закончилось, неизвестно. В комментариях звучат предположения, что мужчина пытался предотвратить угон. Возможно, имеет место личная история.
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