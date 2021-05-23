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Человек едет на капоте из Петербурга в Ленобласть — из записей камер получилось «кино»

В Петербурге женщина несколько километров везла мужчину на капоте

С десяток камер видеонаблюдения в Красном Селе 23 мая зафиксировали странную поездку на автомобиле: мужчина ехал на капоте седана.

Кадр из видео в YouTube-канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»
Кадр из видео в YouTube-канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»
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Ролик, составленный из записей нескольких камер, публикует паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Начинается всё в того, что к стоящему на парковке автомобилю подходит женщина и садится на водительское место. С другой стороны выбегает мужчина. Он сначала стучится в окно — безуспешно, потом обгоняет машину и пытается встать на пути, но падает. В итоге ему удаётся взобраться на капот, и вместе с ним машина уезжает.

По данным паблика, камеры зафиксировали поездку от Красного Села до Яльгелево (Ломоносовский район Ленобласти) — это около 8 километров. Чем всё закончилось, неизвестно. В комментариях звучат предположения, что мужчина пытался предотвратить угон. Возможно, имеет место личная история.

За последние дни в Петербурге случилось несколько дорожных конфликтов, в том числе драка на крыше фургона. Читайте о самых ярких из них в «Ранее по теме». Совсем похожий на сегодняшний случай произошёл на юге Петербурга летом 2019 года. Владелица серебристого седана полтора километра везла мужчину, покуривая сигарету. «Фонтанке» она рассказала, что необычная поездка стала результатом настойчивых попыток познакомиться.

Кадр из видео в YouTube-канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»
Кадр из видео в YouTube-канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»

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Комментарии (3)

GreenGrass
Обоих изолировать на лечение...
Brevnault
Пассажир у нее не пристегнут был. А так вроде все в пределах правил.
Serg_I
Кто из них владелец автомобиля?
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