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Колорит в Рыбацком: драка случилась на крыше фургона, в какой-то момент он тронулся

На юге Петербурга мужчина и женщина дрались на крыше едущей машины

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Свидетелями колоритного выяснения отношений стали жители Рыбацкого, что в Невском районе Санкт-Петербурга.

Видеозапись драки, сделанная на Шлиссельбургском проспекте вчера вечером, опубликована 14 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». События разворачиваются на парковке у магазина. Активная женщина находится на крыше фургона явно с недобрыми намерениями. Вероятно, с целью освободить от неё автомобиль туда же взбирается мужчина, и конфликт подходит к кульминации. В какой-то момент фургон начинает движение задним ходом, похоже, без водителя за рулём — и прямо с дерущимися на крыше людьми.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Кричащую даму помогли спустить с крыши сочувствующие, и она удалилась.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что заявлений в полицию по данному инциденту не поступало.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Никто и звать никак.
Жара она такая!!!!!
Coulthard
Угу, без водителя. А руль там кто крутил и тормоз нажимал?
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