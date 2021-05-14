Свидетелями колоритного выяснения отношений стали жители Рыбацкого, что в Невском районе Санкт-Петербурга.
Видеозапись драки, сделанная на Шлиссельбургском проспекте вчера вечером, опубликована 14 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». События разворачиваются на парковке у магазина. Активная женщина находится на крыше фургона явно с недобрыми намерениями. Вероятно, с целью освободить от неё автомобиль туда же взбирается мужчина, и конфликт подходит к кульминации. В какой-то момент фургон начинает движение задним ходом, похоже, без водителя за рулём — и прямо с дерущимися на крыше людьми.
Кричащую даму помогли спустить с крыши сочувствующие, и она удалилась.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что заявлений в полицию по данному инциденту не поступало.