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Строитель, удирая от полиции под Петербургом, поставил машину «на ребро»

Полицейская погоня в Ленобласти закончилась ДТП с переворотом

Сотрудники ГИБДД Петербурга и области достали нетрезвого водителя из кювета: погоня закончилась аварией.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 23 мая около 5:20 в Ломоносовском районе Ленобласти 33-летний мужчина на «Рено» не остановился по требованию инспекторов ДПС, проводивших рейд «Нетрезвый водитель». Началась погоня. Догнали его недалеко от Аннино, где он, не справившись с управлением, слетел в кювет.

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Сам нарушитель не пострадал, но машине досталось. От освидетельствования он отказался, поэтому на него составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В прошлом году он уже был лишён прав за аналогичное нарушение, поэтому теперь ему грозит статья 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Работает строителем и выпить любит, что собственно и не скрывает. Жалеет, что не ушел от погони», — рассказывает о «герое» «Дорожный инспектор».

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Комментарии (1)

hal9000
От погони надо на мотике уходить..че за люди?!...всему учить надо..
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