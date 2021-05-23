Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 23 мая около 5:20 в Ломоносовском районе Ленобласти 33-летний мужчина на «Рено» не остановился по требованию инспекторов ДПС, проводивших рейд «Нетрезвый водитель». Началась погоня. Догнали его недалеко от Аннино, где он, не справившись с управлением, слетел в кювет.
Сам нарушитель не пострадал, но машине досталось. От освидетельствования он отказался, поэтому на него составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В прошлом году он уже был лишён прав за аналогичное нарушение, поэтому теперь ему грозит статья 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).
«Работает строителем и выпить любит, что собственно и не скрывает. Жалеет, что не ушел от погони», — рассказывает о «герое» «Дорожный инспектор».