«Я и есть самый настоящий шайтан и лох». Тиктокер из Перми извинился перед Рамзаном Кадыровым

Пермский тиктокер, несколько дней назад записавший видео в поддержку школьника, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», удалил ролик и принёс извинения. Кадры, на которых юноша объясняется, разошлись по соцсетям 23 мая.



Изначально тиктокер утверждал, что Кадырова нужно уволить с поста главы Чеченской республики «за такое поведение в отношении граждан». Однако вскоре дал заднюю.



«Дорогие друзья, два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своём поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своём поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», — говорит подросток на видео.

