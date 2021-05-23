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«Я и есть самый настоящий шайтан и лох». Тиктокер из Перми извинился перед Рамзаном Кадыровым

Пермяк извинился перед Кадыровым за своё видео в поддержку школьника

Пермский тиктокер, несколько дней назад записавший видео в поддержку школьника, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», удалил ролик и принёс извинения. Кадры, на которых юноша объясняется, разошлись по соцсетям 23 мая.

Изначально тиктокер утверждал, что Кадырова нужно уволить с поста главы Чеченской республики «за такое поведение в отношении граждан». Однако вскоре дал заднюю.

«Дорогие друзья, два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своём поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своём поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», — говорит подросток на видео.

18 мая во время прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram один из подписчиков назвал его «шайтаном». После этого глава Чечни пообещал найти этого человека и «уничтожить его». ЧГТРК «Грозный» уточняет, что автором комментария оказался 15-летний выходец из Дагестана, который живет с семьей в подмосковном Чехове. Он и его близкие извинились.

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Комментарии (9)

260559361
Нашёл, перед кем извиняться!
Norge
Тик-ток зло - у людей мозги виснут часами, а идиоты на что только не идут, чтобы просмотры набрать. Бизнес на дофаминовой зависимости. Для молодежи вообще мрак - пример для подражания.
rastaman
Похоже на заготовку.
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