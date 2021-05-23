«Я и есть самый настоящий шайтан и лох». Тиктокер из Перми извинился перед Рамзаном Кадыровым

Пермский тиктокер, несколько дней назад записавший видео в поддержку школьника, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», удалил ролик и принёс извинения. Кадры, на которых юноша объясняется, разошлись по соцсетям 23 мая.
Изначально тиктокер утверждал, что Кадырова нужно уволить с поста главы Чеченской республики «за такое поведение в отношении граждан». Однако вскоре дал заднюю.
«Дорогие друзья, два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своём поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своём поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», — говорит подросток на видео.
18 мая во время прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram один из подписчиков назвал его «шайтаном». После этого глава Чечни пообещал найти этого человека и «уничтожить его». ЧГТРК «Грозный» уточняет, что автором комментария оказался 15-летний выходец из Дагестана, который живет с семьей в подмосковном Чехове. Он и его близкие извинились.