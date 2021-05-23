Как минимум 12 человек погибли и двое детей получили серьёзные травмы в результате обрушения фуникулёра в итальянском Пьемонте 23 мая. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на экстренные ведомства.
Ранее сообщалось о девяти жертвах трагедии, случившейся, предположительно, в результате обрыва троса. Одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек, рухнула вниз.
Дети 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. Причины произошедшего выясняются.
Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Инфраструктуру запустили 24 апреля, уточняет ANSA.