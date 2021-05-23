Как минимум 12 человек погибли и двое детей получили серьёзные травмы в результате обрушения фуникулёра в итальянском Пьемонте 23 мая. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на экстренные ведомства.



Ранее сообщалось о девяти жертвах трагедии, случившейся, предположительно, в результате обрыва троса. Одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек, рухнула вниз.

