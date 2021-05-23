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Число жертв на канатной дороге в Италии увеличилось до 12

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Как минимум 12 человек погибли и двое детей получили серьёзные травмы в результате обрушения фуникулёра в итальянском Пьемонте 23 мая. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на экстренные ведомства.

Ранее сообщалось о девяти жертвах трагедии, случившейся, предположительно, в результате обрыва троса. Одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек, рухнула вниз.

Дети 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. Причины произошедшего выясняются.

Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Инфраструктуру запустили 24 апреля, уточняет ANSA.

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Комментарии (3)

Алекс81
Журналисты, это НЕ фуникулёр, а канатная дорога. Учите матчасть!)
И трос если оборвался, то ВСЕ кабины упали бы
SapienS
Был бы у них Навальный президентом, такого бы не случилось!
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