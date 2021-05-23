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На «Сортавале» пробка уже 9 км, на ЗСД стояли из-за ремонта

В Петербурге есть пробки при въезде в город с севера

Автомобилистам 23 мая пришлось постоять в пробке на севере ЗСД. Информация об ограничениях из-за дорожных работ дошла не до всех. Самая крупная пробка сейчас — на трассе «Сортавала».

О заторе на севере КАД сообщила читательница «Фонтанки» Арина во втором часу: «Про марафон предупреждения есть. Про это — нет. Знали бы, съехали на КАД. Мы каждые выходные с дачи едем. Такого не было». К 14:40 пробка рассосалась.

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На самом деле об ограничениях на платной магистрали из-за дорожных работ сообщали и в приложении, и на сайте ЗСД. Работы ведутся на все трёх участках, места их проведения можно посмотреть на карте. В частности, сообщается о закрытии крайних правых полос с 21 по 23 мая в районе пересечения с КАД.

Общая загруженность дорог Петербурга, по данным на 14:48, составила 2 балла, что на 1 меньше обычного. За несколько минут до этого «Яндекс» фиксировал «тройку». Самая длинная пробка, судя по карте, образовалась на трассе «Сортавала» — около 9 километров. Пользователи отметили там ДТП. Есть заторы на Выборгском, Приозерском шоссе, Советском проспекте, КАД.

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Комментарии (3)

Volf Messing
Потому что ремонтом надо заниматься, а не марафонами.
VVM1962
В приложении никаких предупреждений нет.
Brevnault
ЗСД ремонтируют после вчерашнего марафона.
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