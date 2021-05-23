FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
9
Печать

За неловкую парковку «Лексусу» в Девяткино сделали бетонные рожки

Под Петербургом на капот машины поставили бетонные полусферы

Водитель «Лексуса» получил крупный «приз» от жителей Девяткино (город Мурино во Всеволожском районе Ленобласти, граничащий с Петербургом). Об этом сообщили вечером 22 мая в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На капот автомобиля кто-то закинул две бетонные полусферы, стоявшие рядом при въезде на тротуар. Видимо, машина помешала пешеходам, встав на пути. Хотя на фотографиях видно, что её можно обойти, сложности возникнут разве что у инвалидов-колясочников или у людей с детскими колясками.

Вообще, за неправильную парковку в Петербурге машину могут сжечь, покрасить в розовый цвет, порезать колёса, установить на капот кирпич и даже унитаз. Месяц назад на Парнасе автомобиль обложили мусором.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

ignik
газетку нужно было подстелить
***_555
Судя по "экодорожке" для автомобилей, там скорее проезд. Может, для магазина, мусоровоза или пожарных?
spb7771250
Формулировка "сложности возникнут разве что у инвалидов-колясочников или у людей с детскими колясками." Выдаёт в написавшем такого же тупого колхозника, как и этот водятлица на "бэлам лексусе". А те, кто его оправдывает - однозначно потомки швондера. Уважать надо окружающих и не парковаться как попало, не ездить по тротуарам...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний