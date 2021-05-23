Водитель «Лексуса» получил крупный «приз» от жителей Девяткино (город Мурино во Всеволожском районе Ленобласти, граничащий с Петербургом). Об этом сообщили вечером 22 мая в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



На капот автомобиля кто-то закинул две бетонные полусферы, стоявшие рядом при въезде на тротуар. Видимо, машина помешала пешеходам, встав на пути. Хотя на фотографиях видно, что её можно обойти, сложности возникнут разве что у инвалидов-колясочников или у людей с детскими колясками.

