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В Петербурге — максимальное число заболевших ковидом за два месяца

За последние сутки в Петербурге выявили 842 новых случая заболевания COVID-19, сообщает 23 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимум за апрель-май.

В целом по России зафиксирован 8 951 случай заражения в 83 регионах. Этот показатель уже дважды за эту неделю превышал 9 тысяч — 17 и 20 мая. 14,5% заболевших, внесённых в статистику за последние сутки, не имели клинических проявлений коронавируса. Зафиксировано 357 летальных исхода. Полностью выздоровели 7 297 человек.

На первом месте по заболеваемости, как обычно, Москва (2 924), на втором — Санкт-Петербург (842), затем идут Московская область (769), Ростовская (195) и Нижегородская (145) области.

Для сравнения,

  • 22 мая в России было выявлено 8 709 случаев, в Петербурге 833;
  • 21 мая в России — 8 937, в Петербурге — 815;
  • 20 мая в России — 9 232, в Петербурге — 791;
  • 19 мая в России — 7 920, в Петербурге — 784;
  • 18 мая в России — 8 183, в Петербурге — 772;
  • 17 мая в России — 9 328, в Петербурге — 763.

Статистику смертей в Петербурге, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки пополнили 40 человек, в России — 357.

Скриншот с сайта Стопкоронавирус.рф
Скриншот с сайта Стопкоронавирус.рф
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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 23 488 человек. Обработано 5 254 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

По данным ВОЗ, смертность от коронавируса в мире может в несколько раз превышать официальные данные, что связано с методикой оценки. В организации считают, что от инфекции погибли в общей сложности около 8 миллионов человек, хотя, например, Университет Джонса Хопкинса насчитал 3,4 миллиона жертв.

Скриншот с сайта Стопкоронавирус.рф
Скриншот с сайта Стопкоронавирус.рф

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Комментарии (16)

456345
любой ценой недопустить локдаун, мда...
rastaman
Ая-яй-яй, аж на 9 человек больше, чем вчера заболело - и рекорды! Рекорды!
Ковид - это информационный шум.
Dazdraperma
А виновата во взрывном росте заболевающих ФОНТАНКА. Это же она вчера провела массовое мероприятие, на котором многие тысячи человек бежали рядом с друг другом без масок и соблюдения социальной дистанции. Да еще и активно дышали, впуская в легкие увеличенные дозы содержащего коронавирус воздуха. А Фонтанка почти месяц активно всех агитировала принять участие в этом антигигиеническом шабаше.
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