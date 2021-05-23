В целом по России зафиксирован 8 951 случай заражения в 83 регионах. Этот показатель уже дважды за эту неделю превышал 9 тысяч — 17 и 20 мая. 14,5% заболевших, внесённых в статистику за последние сутки, не имели клинических проявлений коронавируса. Зафиксировано 357 летальных исхода. Полностью выздоровели 7 297 человек.



На первом месте по заболеваемости, как обычно, Москва (2 924), на втором — Санкт-Петербург (842), затем идут Московская область (769), Ростовская (195) и Нижегородская (145) области.

