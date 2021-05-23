В целом по России зафиксирован 8 951 случай заражения в 83 регионах. Этот показатель уже дважды за эту неделю превышал 9 тысяч — 17 и 20 мая. 14,5% заболевших, внесённых в статистику за последние сутки, не имели клинических проявлений коронавируса. Зафиксировано 357 летальных исхода. Полностью выздоровели 7 297 человек.
На первом месте по заболеваемости, как обычно, Москва (2 924), на втором — Санкт-Петербург (842), затем идут Московская область (769), Ростовская (195) и Нижегородская (145) области.
Для сравнения,
- 22 мая в России было выявлено 8 709 случаев, в Петербурге 833;
- 21 мая в России — 8 937, в Петербурге — 815;
- 20 мая в России — 9 232, в Петербурге — 791;
- 19 мая в России — 7 920, в Петербурге — 784;
- 18 мая в России — 8 183, в Петербурге — 772;
- 17 мая в России — 9 328, в Петербурге — 763.
Статистику смертей в Петербурге, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки пополнили 40 человек, в России — 357.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 23 488 человек. Обработано 5 254 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.
По данным ВОЗ, смертность от коронавируса в мире может в несколько раз превышать официальные данные, что связано с методикой оценки. В организации считают, что от инфекции погибли в общей сложности около 8 миллионов человек, хотя, например, Университет Джонса Хопкинса насчитал 3,4 миллиона жертв.