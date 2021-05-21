ВОЗ: Реальное число смертей от COVID-19 может составить 8 миллионов

Всемирная организация здравоохранения оценила число летальных исходов из-за пандемии коронавируса.

«Пандемия до сих пор продолжается. <...> Насчитывается порядка 6–8 миллионов смертей», — заявила 21 мая глава отдела данных и аналитики ВОЗ Самир Асма во время пресс-конференции.

Эксперты организации полагают, что смертность в несколько раз может превышать официальные данные, что связано с методикой оценки. Так, в статистику могли не попасть, например, смерти, где COVID-19 не был основной причиной. Асма пообещала, что в ВОЗ улучшат методику подсчета.