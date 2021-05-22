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«Воду привесть, дабы лилась». Беглов открыл в Петергофе сезон фонтанов, хотя запускали их еще в апреле

Праздник фонтанов прошел в Петергофе

Губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл сезон фонтанов в Петергофе. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Церемония была посвящена 300-летию водоподводящей системы длиной почти 30 км, которая питает 150 фонтанов и каскадов. «Во всем мире нет фонтанных комплексов, равных петергофскому по сложности, богатству и многообразию», — отметил глава города.

Фонтаны в Петергофе заработали еще 24 апреля. Тогда ГМЗ «Петергоф» объявил о старте сезона. Сегодня в музее-заповеднике проходит праздник фонтанов, получивший в этом году название «Воду привесть, дабы лилась». Такими словами в официальном документе 1721 года Петр I утвердил работы по созданию фонтанного комплекса.

Гости увидели на Большом каскаде театральное представление об истории создания фонтанов. Праздник традиционно закончился пуском знаменитого «Самсона» и пиротехническими залпами.

Также ГМЗ «Петергоф» получил 47 предметов, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе по заказам Высочайшего двора. Они входили в придворные сервизные кладовые. Коллекцию музею-заповеднику подарила семья коллекционеров и меценатов Карисаловых.

На днях в Петергофе открыли Екатерининский корпус — самый большой парадный дворец Нижнего парка. С 2018 года он прошел комплексную реставрацию, в ходе которой в одном из парадных интерьеров был найден фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которую считали утраченной, — маску льва и шлем в окружении пальметт.

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Комментарии (1)

Mikle776
в Питере коронавирус побежден... аж два раза! Поэтому тут и марафоны и прочие праздники жизни, а вот в Великом Новгороде вирус еще жив, поэтому там полиция задерживает участников Земского съезда за нарушение санитарных норм...
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