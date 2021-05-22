Петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца

Октябрьский районный суд заключил под стражу 34-летнего Романа Хотеева, обвиняемого в изготовлении и обороте детской порнографии. Об этом 22 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Из материалов следует, что Хотеев ночью 20 мая через Telegram распространил фотографии, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних. По данным «Фонтанки», 29-летняя жительница Адмиралтейского района нашла обвиняемого на сайте знакомств. Всё закончилось на переписке, так как мужчина проявил сексуальный интерес к двухлетней дочери женщины, а также прислал несколько фотографий, которые заявительница посчитала детским порно.
Хотеев возражал против стражи, указав, что не планирует скрываться от следствия и обещает сотрудничать. Просил домашний арест.