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Петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца

Октябрьский районный суд заключил под стражу 34-летнего Романа Хотеева, обвиняемого в изготовлении и обороте детской порнографии. Об этом 22 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов следует, что Хотеев ночью 20 мая через Telegram распространил фотографии, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних. По данным «Фонтанки», 29-летняя жительница Адмиралтейского района нашла обвиняемого на сайте знакомств. Всё закончилось на переписке, так как мужчина проявил сексуальный интерес к двухлетней дочери женщины, а также прислал несколько фотографий, которые заявительница посчитала детским порно.

Хотеев возражал против стражи, указав, что не планирует скрываться от следствия и обещает сотрудничать. Просил домашний арест.

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Комментарии (1)

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Каждый вечер эта Шахерезада, по вежливой просьбе, будет рассказать, перед сном, сокамерникам сюжеты из фильмов. А если сокамерники возбудятся, придется Шахерезаде на себе показывать.
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