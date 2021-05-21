Кавалер с «самого дружелюбного» сайта знакомств предпочёл петербурженке её двухлетнюю дочь и приобщил мать к детскому порно

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, заявление на виртуального собеседника два дня назад написала 29-летняя жительница Адмиралтейского района. С мужчиной её свёл сайт знакомств, который на странице во «ВКонтакте» позиционирует себя как «самый дружелюбный». Завязалась переписка, дело дошло до обмена телефонами, но серьёзных отношений не вышло.

Оперативники уголовного розыска проредили контингент одиноких мужчин, желающих познакомиться, после жалобы петербурженки. Новый знакомец свёл общение к порнокартинкам и попал под статью.

Новый знакомец быстро проявил сексуальный интерес, однако его объектом выбрал двухлетнюю дочь петербурженки. Вдогонку по мессенджеру настойчивый кавалер прислал несколько фотографий, которые женщина сочла детским порно.



Полицейские с ней согласились и передали материалы в Следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье 242.1 УК — «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Подозреваемого оперативники задержали накануне вечером на Малой Морской улице — в нескольких домах от дома заявительницы.



Им оказался 34-летний официально безработный житель Пловдивской. В социальных сетях остались несколько заброшенных страниц, новые под своим именем в последнее время он не регистрировал. Ранее проблем с уголовным законодательством не имел.



Мужчину задержали на двое суток и отправили в изолятор временного содержания.

