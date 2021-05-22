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За неделю регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге выросла на 13,62%

В сравнении с прошлой субботой регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга выросла на 13,62%. Об этом 22 мая сообщает администрация губернатора Александра Беглова со ссылкой на оперштаб.

«Суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями снизилась на 2,46%. За прошедшие 7 дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 4,79%», — подчеркнули в Смольном.

В оперштабе видят продолжение тенденции к росту заболеваемости, при этом отмечают замедление развития. Темп вакцинации населения увеличился, но пока не достиг уровня февраля 2021 года.

«Чем активнее будет участие горожан в прививочной кампании, тем быстрее закончится эпидемия, будут спасены многие человеческие жизни», — напомнили в Смольном.

За весь период в Петербурге вакцинировано 649 986 человек. Из них 550 844 полностью завершили цикл вакцинации.

За последние сутки в Северной столице выявили более 800 заболевших коронавирусом.

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Комментарии (8)

rastaman
А про то, что выздоравливает больше, чем заболевает - про это будем писать? Или неинтересно?
Tatiana_B
А сколько еще не зарегистрированных! Второй раз болею, первый раз в ноябре, у мужа был К+, я тоже заболела, врач тз поликлиники даже не пришел, не говоря о мазке. Благо схема лечения была, от ДМС, кстати. Сдавала в частной клинике спустя 10 дней, конечно уже отрицательно. И вот опять заболела, вызвала, температура - да, в контакте - да. Пришла врач, 104 поликлиника, ОРВИ, говорит, мазок по настоятельной моей просьбе назначила спустя 8 дней от начала заболевания. А Вы говорите статистика!
Piter Russo
Еще бы дали цифры по повторным заражениям и заболеваемости ковидом....
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