За неделю регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге выросла на 13,62%

В сравнении с прошлой субботой регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга выросла на 13,62%. Об этом 22 мая сообщает администрация губернатора Александра Беглова со ссылкой на оперштаб.



«Суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями снизилась на 2,46%. За прошедшие 7 дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 4,79%», — подчеркнули в Смольном.

В оперштабе видят продолжение тенденции к росту заболеваемости, при этом отмечают замедление развития. Темп вакцинации населения увеличился, но пока не достиг уровня февраля 2021 года.